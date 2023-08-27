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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 5836
Фредрикстад
1:0
Конец матча
Хёдд
0'
1:0
40' Гол
Ага Оскар
90' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
90' Желтая карточка
Haavard Aasheim
90'+6
1
Haavar
Jenssen
3
Скарет
Браге
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
14
Бьярталид
Йоаннес
4
Stian
Stray
Molde
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
29
Ага
Оскар
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
8
Sverre
Oekland
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
3
Rasmus
Bonde
7
Robin
Hjelmeseth
18
Bernardo
Morgado
Фредрикстад
3-5-2
Хёдд
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Хёдд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ВД
1:3
ВД
1:0
ВД
1:2
ВД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 5 (2) 0.24
Riki Alba 5 0.24
Stian Stray Molde 3 0.14
Sondre Soerloekk 3 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.1
Ага Оскар 2 0.1
Simen Rafn 1 0.05
Меткалф Патрик 1 0.05
Ludvig Begby 1 0.05
Philip Sandvik Aukland 1 0.05
Конте Абубакар 1 0.05
Haavard Aasheim 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Mads Nielsen II 1 0.05
Уильямс Ноа 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Tage Johansen 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 5 0.25
Isak Gabriel Skotheim 2 0.1
Gustav Mogensen 2 0.1
Simen Kvia-Egeskog 2 0.1
Sander Sundnes 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.05
Peder Neersveen 1 0.05
Erlend Hellevik Larsen 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Syver Skundberg Skeide 1 0.05
Thomas Lillo 1 0.05
Halvard Urnes 1 0.05
Rasmus Bonde 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скривен Альфред 4 0
Halvard Urnes 2 1
Sverre Oekland 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Sander Sundnes 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Зико Ренато 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хёдд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Фредрикстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Хёдд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
6
Фредрикстад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Хёдд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Пропущено

5
19
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
20%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
60%
6
32%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
7%
5
26%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
43%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1
Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Хёдд

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
6
1.5
1
8
3
8
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
7
7
14
1.5
4
16
3
18
2.5
2
18
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 21 12 3 6 37 - 26 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 20 10 4 6 31 - 26 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
Ранхейм
 21 9 3 9 25 - 37 30
7.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Мьёндален
 21 6 4 11 28 - 35 22
14.
Хёдд
 20 5 5 10 19 - 26 20
15.
Осане
 21 4 8 9 28 - 33 20
16.
Скейд
 21 2 5 14 19 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 9 6 2 1 18 - 9 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
4.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 10 4 0 6 14 - 20 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
12.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
13.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
14.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
15.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
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Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Хельсруд-Юхансен Хенрик сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Ага Оскар бьет в цель!
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    Где смотреть матч Фредрикстад 1:0 Хёдд онлайн

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