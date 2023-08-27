Тур: 21. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 5836
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолАга Оскар
90' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
90' Желтая карточкаHaavard Aasheim
90'+6
Ход матча
40'
90'
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Фредрикстад
Хёдд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|5 (2)
|0.24
|Riki Alba
|5
|0.24
|Stian Stray Molde
|3
|0.14
|Sondre Soerloekk
|3
|0.14
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.1
|Ага Оскар
|2
|0.1
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Меткалф Патрик
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|1
|0.05
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.05
|Конте Абубакар
|1
|0.05
|Haavard Aasheim
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Mads Nielsen II
|1
|0.05
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|5
|0.25
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.1
|Gustav Mogensen
|2
|0.1
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.1
|Sander Sundnes
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.05
|Peder Neersveen
|1
|0.05
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.05
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.05
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.05
|Thomas Lillo
|1
|0.05
|Halvard Urnes
|1
|0.05
|Rasmus Bonde
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|4
|0
|Halvard Urnes
|2
|1
|Sverre Oekland
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Sander Sundnes
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хёдд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Фредрикстад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Хёдд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
6
Фредрикстад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Хёдд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
3
25%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Пропущено
5
19
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
20%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
60%
6
32%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
7%
5
26%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
43%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1
Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0
Хёдд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1
Результаты матчей
Фредрикстад
Хёдд
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
56
18
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
137
714
416
318
218
219
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5