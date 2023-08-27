Тур: 21. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
24'
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Ранхейм
ИК Старт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.8
Среднее время на гол
41
112
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.82
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.29
|Солли Сиверт
|4
|0.19
|Arne Gunnes
|4
|0.19
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.14
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.14
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Региниуссен Мадс
|1
|0.05
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.05
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.29
|Alagie Sanyang
|6
|0.29
|Zakaria Sawo
|5
|0.24
|Марес Люк
|5 (5)
|0.24
|Страннегорд Том
|4
|0.19
|Mathias Grundetjern
|4
|0.19
|Дервискадич Эмир
|3
|0.14
|Сакор Важебах
|2
|0.1
|Садику Агон
|2
|0.1
|Salim Nkubiri
|1
|0.05
|Вормгор Вито
|1
|0.05
|Лане Джек
|1
|0.05
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Sander Amble Haugen
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Сакор Важебах
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Антонссон Бьярни
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
11
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
6
24
Ранхейм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ИК Старт
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
35
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
33%
10
40%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
25
40
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
6
24%
1
3%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
7
28%
4
10%
31-45
6
24%
9
23%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
20%
13
33%
76-90
Пропущено
37
27
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
0
0%
3
11%
1-15
8
22%
2
7%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
5
14%
8
30%
30%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
11
30%
30%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4
Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4
ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2
Результаты матчей
Ранхейм
ИК Старт
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
82
27
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
38
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
191
911
128
218
614
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|8
|1
|29 - 13
|41
|2.
|20
|12
|2
|6
|36 - 25
|38
|3.
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|0:0
|21
|9
|7
|5
|40 - 27
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|29 - 26
|31
|6.
|0:0
|21
|9
|3
|9
|25 - 37
|30
|7.
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|27 - 24
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|20
|7
|5
|8
|24 - 28
|26
|11.
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|20
|7
|4
|9
|25 - 27
|25
|13.
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|20
|2
|5
|13
|19 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 22
|16
|11.
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|7.
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|0:0
|11
|1
|6
|4
|15 - 17
|9
|12.
|10
|1
|4
|5
|12 - 21
|7
|13.
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5