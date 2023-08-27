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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: .
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 44'
ИК Старт
0'
24' Желтая карточка
Вормгор Вито

Ход матча

24'
 
Вормгор Вито
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
ИК Старт
2.80
3.75
2.65
Все Коэффициенты
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
18
Brage
Kvithyld
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
30
Fabian
Oestigaard
Ness
44
Salim
Nkubiri
4
Сакор
Важебах
16
Страннегорд
Том
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
Ранхейм
4-3-3
ИК Старт
3-4-2-1

История личных встреч

Ранхейм
ИК Старт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
0:0
Э
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.8

Среднее время на гол

41
112

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.29
Солли Сиверт 4 0.19
Arne Gunnes 4 0.19
Ruben Kristensen Alte 3 0.14
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.14
Erik Toenne 1 0.05
Региниуссен Мадс 1 0.05
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.05
Тунекти Себастьян 1 0.05
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.29
Alagie Sanyang 6 0.29
Zakaria Sawo 5 0.24
Марес Люк 5 (5) 0.24
Страннегорд Том 4 0.19
Mathias Grundetjern 4 0.19
Дервискадич Эмир 3 0.14
Сакор Важебах 2 0.1
Садику Агон 2 0.1
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0
Magnus Lenes 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Сакор Важебах 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
11
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
24
Ранхейм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ИК Старт
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
35

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
33%
10
40%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

25
40
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
6
24%
1
3%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
7
28%
4
10%
31-45
6
24%
9
23%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
20%
13
33%
76-90

Пропущено

37
27
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
0
0%
3
11%
1-15
8
22%
2
7%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
5
14%
8
30%
30%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
11
30%
30%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4
Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4
ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2

Результаты матчей

Ранхейм
ИК Старт

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
8
2
2
7
2.5
5
5
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
19
1
9
11
1.5
12
8
2
18
2.5
6
14
1
19
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 20 11 8 1 29 - 13 41
2.
Конгсвингер
 20 12 2 6 36 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 0:0 21 9 7 5 40 - 27 34
5.
Согндаль
 19 9 4 6 29 - 26 31
6.
Ранхейм
 0:0 21 9 3 9 25 - 37 30
7.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
8.
Рёуфосс
 20 8 4 8 27 - 24 28
9.
Санднес
 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
11.
Дьерв
 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 20 7 4 9 25 - 27 25
13.
Мьёндален
 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 20 2 5 13 19 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 0:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 10 7 0 3 20 - 11 21
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
9.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 0:0 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 9 4 0 5 14 - 19 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 0:0 11 1 6 4 15 - 17 9
12.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
13.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    ГОООООЛ Ранхейм забивает
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
ИК Старт
2.80
3.75
2.65
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Где смотреть матч Ранхейм 0:0 ИК Старт онлайн

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