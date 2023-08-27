  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1109
Ранхейм
0:0
Конец матча
ИК Старт
0'
24' Желтая карточка
Вормгор Вито
59' Желтая карточка
Сакор Важебах
80' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
89' Желтая карточка
Mathias Grundetjern
90'+5
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
18
Brage
Kvithyld
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
30
Fabian
Oestigaard
Ness
44
Salim
Nkubiri
4
Сакор
Важебах
16
Страннегорд
Том
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
Ранхейм
4-3-3
ИК Старт
3-4-2-1

История личных встреч

Ранхейм
ИК Старт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
0:0
Э
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.8

Среднее время на гол

41
112

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.29
Солли Сиверт 4 0.19
Arne Gunnes 4 0.19
Ruben Kristensen Alte 3 0.14
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.14
Erik Toenne 1 0.05
Региниуссен Мадс 1 0.05
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.05
Тунекти Себастьян 1 0.05
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.29
Alagie Sanyang 6 0.29
Zakaria Sawo 5 0.24
Марес Люк 5 (5) 0.24
Страннегорд Том 4 0.19
Mathias Grundetjern 4 0.19
Дервискадич Эмир 3 0.14
Сакор Важебах 2 0.1
Садику Агон 2 0.1
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0
Magnus Lenes 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
ИК Старт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
11
Ранхейм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
24
Ранхейм
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
ИК Старт
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
35

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
33%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
33%
10
40%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

25
40
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
6
24%
1
3%
1-15
1
4%
6
15%
16-30
7
28%
4
10%
31-45
6
24%
9
23%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
20%
13
33%
76-90

Пропущено

37
27
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
0
0%
3
11%
1-15
8
22%
2
7%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
5
14%
8
30%
30%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
11
30%
30%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4
Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4
ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2

Результаты матчей

Ранхейм
ИК Старт

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
2
2
8
2.5
5
5
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
2
9
12
1.5
12
9
2
19
2.5
6
15
1
20
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 21 12 3 6 37 - 26 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 20 10 4 6 31 - 26 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
Ранхейм
 21 9 3 9 25 - 37 30
7.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Мьёндален
 21 6 4 11 28 - 35 22
14.
Хёдд
 20 5 5 10 19 - 26 20
15.
Осане
 21 4 8 9 28 - 33 20
16.
Скейд
 21 2 5 14 19 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 9 6 2 1 18 - 9 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
4.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 10 4 0 6 14 - 20 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
12.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
13.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
14.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
15.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      ГОООООЛ Ранхейм забивает
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 0:0 ИК Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     