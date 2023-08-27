Тур: 20. Стадион: Intility Arena. Зрители: 8368 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
0:1
8' ГолDennis Gjengaar
1:1
19' Гол в свои воротаЮхансен Сондре
2:1
39' ГолБитри Энео
2:2
67' ГолМидтскуген Оле-Эрик
84' Желтая карточкаМагиес Закария
90' Желтая карточкаРууд Эспен
90'+6
Ход матча
8'
19'
1:1
39'
2:1
67'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
418 Количество передач 531
-
53 Владение мячом, % 47
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Волеренга
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.26
|Хоканс Даниэль
|4
|0.21
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.16
|Офкир Мохамед
|2
|0.11
|Странд Петтер
|2
|0.11
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.11
|Риснаес Магнус
|1
|0.05
|Битри Энео
|1
|0.05
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.05
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.15
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.15
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.1
|Йоргенсен Филип
|2
|0.1
|Юхансен Сондре
|2
|0.1
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.1
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Евтович Милан
|1
|0.05
|Thomas Rekdal
|1
|0.05
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.05
|Leon Hien
|1
|0.05
|Овусу Соломон
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Одд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
10
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
10
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Одд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
4
27%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
1
5%
4
16%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
6
27%
6
24%
76-90
Пропущено
34
22
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
7
21%
5
23%
61-75
7
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1
Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Результаты матчей
Волеренга
Одд
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
46
36
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
83
27
47
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
137
613
713
415
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|19
|12
|3
|4
|27 - 19
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|19
|10
|2
|7
|36 - 30
|32
|7.
|20
|9
|3
|8
|37 - 33
|30
|8.
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|9.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|10.
|19
|7
|2
|10
|23 - 25
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|20
|5
|5
|10
|18 - 29
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|27 - 36
|18
|14.
|19
|4
|5
|10
|24 - 32
|17
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|0:0
|20
|3
|2
|15
|13 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|0:0
|10
|0
|1
|9
|5 - 27
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5