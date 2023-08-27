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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 8368 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Волеренга
2:2
Конец матча
Одд
0'
0:1
8' Гол
Dennis Gjengaar
1:1
19' Гол в свои ворота
Юхансен Сондре
2:1
39' Гол
Битри Энео
2:2
67' Гол
Мидтскуген Оле-Эрик
84' Желтая карточка
Магиес Закария
90' Желтая карточка
Рууд Эспен
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Dennis Gjengaar
(Мидтскуген Оле-Эрик)
19'
Юхансен Сондре
1:1
39'
Битри Энео
(Хаген Элиас)
2:1
67'
2:2
Мидтскуген Оле-Эрик
(Рууд Эспен)
75'
 
Свендсен Тобиас
Овусу Соломон
75'
 
Магиес Закария
Мидтскуген Оле-Эрик
75'
 
Ингебритсен Микаэль
Dennis Gjengaar
76'
Борвен Торгейр
Илич Андрей
 
84'
 
Магиес Закария
85'
Jacob Eng
Офкир Мохамед
 
90'
 
Рууд Эспен
90'
 
Leon Hien
Баккай Йосеф Бриан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 418 Количество передач 531
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Стуревик
Якоб
4
Страндберг
Стефан
33
Битри
Энео
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
11
Хоканс
Даниэль
10
Офкир
Мохамед
8
Бьёрдаль
Хенрик
19
Илич
Андрей
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
17
Овусу
Соломон
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Волеренга
3-4-3
Одд
3-4-3

История личных встреч

Волеренга
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
К
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.26
Хоканс Даниэль 4 0.21
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.16
Офкир Мохамед 2 0.11
Странд Петтер 2 0.11
Страндберг Стефан 2 (2) 0.11
Риснаес Магнус 1 0.05
Битри Энео 1 0.05
Jones El-Abdellaoui 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Хаген Элиас 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.15
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.15
Ингебритсен Микаэль 2 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.1
Йоргенсен Филип 2 0.1
Юхансен Сондре 2 0.1
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.1
Валлем Конрад 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Евтович Милан 1 0.05
Thomas Rekdal 1 0.05
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.05
Leon Hien 1 0.05
Овусу Соломон 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Юхансен Сондре 2 1
Хаген Стеффен 3 0
Овусу Леонард 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Одд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
10
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
10
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Одд
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
4
27%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
1
5%
4
16%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
6
27%
6
24%
76-90

Пропущено

34
22
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
12%
4
18%
31-45
6
18%
5
23%
46-60
7
21%
5
23%
61-75
7
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3
Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1
Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0

Результаты матчей

Волеренга
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
7
1.5
4
7
2
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
7
6
13
1.5
7
13
4
15
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 19 12 3 4 27 - 19 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 20 9 3 8 37 - 33 30
8.
Одд
 20 7 5 8 23 - 24 26
9.
Русенборг
 0:0 20 7 5 8 23 - 28 26
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 20 5 5 10 18 - 29 20
13.
Саннефьёрд
 19 4 6 9 27 - 36 18
14.
Волеренга
 19 4 5 10 24 - 32 17
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 0:0 20 3 2 15 13 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Русенборг
 0:0 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
12.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:0 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:0 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 0:0 10 0 1 9 5 - 27 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хаген Элиас сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Битри Энео бьет в цель!
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