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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1378
Дьерв
1:3
Конец матча
Брюне
0'
0:1
9' Гол
Duarte Moreira
44' Желтая карточка
Деан ван дер Слёйс
45' Желтая карточка
Tobias Guddal
0:2
49' Гол
Содаль Ларс-Эрик
0:3
59' Гол
Sjur Jonassen
1:3
73' Гол в свои ворота
Tobias Guddal
90' Желтая карточка
Хустад Эрленд
90'+7
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
4
Ange
Mutsinzi
22
Henrik
Bredeli
21
Деан
ван
дер
Слёйс
8
Угланн
Микаэль
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
7
Хёуге
Рунар
9
Хустад
Эрленд
11
Педру
Самуэл
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
19
Tobias
Guddal
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
10
Robert
Undheim
9
Содаль
Ларс-Эрик
8
Andreas
Dybevik
7
Sigurd
Groenli
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
Дьерв
4-3-3
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Дьерв
Брюне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ТМК
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 12 (3) 0.57
Erik Groenner 3 0.14
Угланн Микаэль 2 0.1
Бренден Эрик 2 0.1
Ange Mutsinzi 2 0.1
Вихманн Матиас 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Эукленн Сондре 1 0.05
Iman Mafi 1 0.05
Хустад Эрленд 1 0.05
Torje Wichne 1 0.05
Филиберт Энцо 1 0.05
Lucas Larade 1 0.05
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Dybevik 4 (3) 0.19
Диа Мамаду 4 0.19
Abel William Stensrud 4 0.19
Duarte Moreira 3 0.14
Robert Undheim 2 0.1
Sigurd Groenli 2 0.1
Christian Landu Landu 2 0.1
Sjur Jonassen 2 0.1
Daniel Hermansson 1 0.05
Ротихеуг Оливер 1 0.05
Мненей Ноа 1 0.05
Содаль Ларс-Эрик 1 0.05
Axel Kryger 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Paal Aamodt 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Бренден Эрик 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Хустад Эрленд 1 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Kryger 4 0
Sigurd Groenli 4 0
Диа Мамаду 4 0
Christian Landu Landu 3 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Abel William Stensrud 3 0
Содаль Ларс-Эрик 3 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Tobias Guddal 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Дьерв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брюне
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
7
Дьерв
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

10
16
Дьерв
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Брюне
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
6
35%
4
33%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
6
29%
1
10%
61-75
2
10%
2
20%
76-90

Забито

32
29
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
3
9%
5
17%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
10
31%
3
10%
61-75
7
22%
10
34%
76-90

Пропущено

40
27
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
13%
4
15%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
9
23%
5
19%
31-45
9
23%
6
22%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
5
13%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3
Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1
Брюне
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брюне - Мосс 3:1 Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1
Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2

Результаты матчей

Дьерв
Брюне

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 33%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
8
13
4
17
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 21 12 3 6 37 - 26 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 20 10 4 6 31 - 26 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
Ранхейм
 21 9 3 9 25 - 37 30
7.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Мьёндален
 21 6 4 11 28 - 35 22
14.
Хёдд
 20 5 5 10 19 - 26 20
15.
Осане
 21 4 8 9 28 - 33 20
16.
Скейд
 21 2 5 14 19 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 9 6 2 1 18 - 9 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
4.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 10 4 0 6 14 - 20 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
12.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
13.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
14.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
15.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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    • 49'
      Г О О О О Л - Содаль Ларс-Эрик бьет в цель!
    • 46'
      Хёуге Рунар уходит с поля. Bassekou Diabate выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Tobias Guddal получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Деан ван дер Слёйс получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Axel Kryger сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Duarte Moreira бьет в цель!
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