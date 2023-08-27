Тур: 21. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Зрители: 1378
0'
0:1
9' ГолDuarte Moreira
44' Желтая карточкаДеан ван дер Слёйс
45' Желтая карточкаTobias Guddal
0:2
49' ГолСодаль Ларс-Эрик
0:3
59' ГолSjur Jonassen
1:3
73' Гол в свои воротаTobias Guddal
90' Желтая карточкаХустад Эрленд
90'+7
Ход матча
9'
0:1
45'
49'
0:2
59'
0:3
73'
1:3
90'
11
Педру
Самуэл
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Дьерв
Брюне
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|12 (3)
|0.57
|Erik Groenner
|3
|0.14
|Угланн Микаэль
|2
|0.1
|Бренден Эрик
|2
|0.1
|Ange Mutsinzi
|2
|0.1
|Вихманн Матиас
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Эукленн Сондре
|1
|0.05
|Iman Mafi
|1
|0.05
|Хустад Эрленд
|1
|0.05
|Torje Wichne
|1
|0.05
|Филиберт Энцо
|1
|0.05
|Lucas Larade
|1
|0.05
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Dybevik
|4 (3)
|0.19
|Диа Мамаду
|4
|0.19
|Abel William Stensrud
|4
|0.19
|Duarte Moreira
|3
|0.14
|Robert Undheim
|2
|0.1
|Sigurd Groenli
|2
|0.1
|Christian Landu Landu
|2
|0.1
|Sjur Jonassen
|2
|0.1
|Daniel Hermansson
|1
|0.05
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.05
|Мненей Ноа
|1
|0.05
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0.05
|Axel Kryger
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Paal Aamodt
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Хустад Эрленд
|1
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Kryger
|4
|0
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Диа Мамаду
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Abel William Stensrud
|3
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брюне
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
7
Дьерв
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Брюне
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
10
16
Дьерв
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Брюне
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
6
35%
4
33%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
6
29%
1
10%
61-75
2
10%
2
20%
76-90
Забито
32
29
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
3
9%
5
17%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
10
31%
3
10%
61-75
7
22%
10
34%
76-90
Пропущено
40
27
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
13%
4
15%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
9
23%
5
19%
31-45
9
23%
6
22%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
5
13%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3
Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1
Брюне
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брюне - Мосс 3:1 Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1
Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2
Результаты матчей
Дьерв
Брюне
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
7 раз 33%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
65
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
46
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
165
813
813
417
318
120
120
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5