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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: .
Гётеборг
4:2
Второй тайм: 86'
Хеккен
0'
1:0
21' Гол
Берг Маркус
2:0
35' Гол
Хауснер Себастиан
3:0
41' Гол
Муколли Арбнор
45' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
45' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
3:0
45' Не забитый пенальти
Садик Ибраим
4:0
52' Гол
Берг Маркус
4:1
60' Гол
Ромео Аман
4:2
75' Гол
Юссеф Али
78' Желтая карточка
Вендт Оскар

Ход матча

21'
Берг Маркус
(Thomas Santos)
1:0
35'
Хауснер Себастиан
(Берг Маркус)
2:0
41'
Муколли Арбнор
(Thomas Santos)
3:0
45'
Тордарсон Колбейнн
 
45'
 
Густафссон Самуэль
45'
3:0
Садик Ибраим
52'
Берг Маркус
(Муколли Арбнор)
4:0
58'
 
Тотлэнд Томас
Сандберг Симон
59'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
59'
 
Сана Тобиас
Рюгор Миккель
60'
4:1
Ромео Аман
(Тотлэнд Томас)
60'
Сельмани Астрит
Берг Маркус
 
60'
Salaou Hachimou
Тордарсон Колбейнн
 
68'
 
Дабо Понтус
Густафссон Самуэль
70'
Норлин Густаф
Муколли Арбнор
 
70'
Эрикссон Себастьян
Lucas Kahed
 
75'
4:2
Юссеф Али
(Сана Тобиас)
78'
Вендт Оскар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Хеккен
3.40
3.75
69.00
Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
9
Берг
Маркус
19
Муколли
Арбнор
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
Гётеборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хеккен

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
4:1
А
0:4
А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
К
3:1
КШ
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.67

Среднее время на гол

53
54

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.19

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.81
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.33
Ольссон Себастьян 4 0.19
Карлен Адам 3 0.14
Муколли Арбнор 2 0.1
Норлин Густаф 2 (1) 0.1
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Саломонссон Эмиль 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Хауснер Себастиан 1 0.05
Thomas Santos 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.57
Рюгор Миккель 6 0.29
Ларсен Ларс Олден 5 0.24
Ховланд Эвен 5 0.24
Садик Ибраим 5 0.24
Лаюни Амор 4 (1) 0.19
Ромео Аман 3 0.14
Сонко Момоду 2 0.1
Дабо Понтус 2 0.1
Густафссон Самуэль 1 0.05
Тотлэнд Томас 1 0.05
Удденес Оскар 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Сандберг Симон 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Тордарсон Колбейнн 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хеккен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
5
Гётеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
35
Гётеборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Хеккен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

11
40

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

7
36
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 9
2
29%
5
14%
1-15
1
14%
3
8%
16-30
1
14%
8
22%
31-45
0
0%
10
28%
46-60
2
29%
4
11%
61-75
1
14%
6
17%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

22
51
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
18%
6
12%
1-15
3
14%
4
8%
16-30
3
14%
10
20%
31-45
1
5%
14
27%
46-60
4
18%
8
16%
61-75
7
32%
9
18%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2

Результаты матчей

Гётеборг
Хеккен

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
10
1
1
9
2.5
9
2
1
9
3.5
4
7
1
9
4.5
1
10
1
9
5.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
17
3
5
15
1.5
16
4
1
19
2.5
10
10
1
19
3.5
5
15
1
19
4.5
1
19
1
19
5.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 2:4 21 14 2 5 52 - 26 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 4:1 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 4:2 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Дегерфорс
 1:4 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2:4 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 4:1 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 4:2 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 1:4 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 2:4 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 4:1 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Гётеборг
 4:2 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 1:4 10 2 0 8 7 - 30 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
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    • 52'
      Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гётеборг
    Ничья
    Хеккен
    3.40
    3.75
    69.00
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    Где смотреть матч Гётеборг 4:2 Хеккен онлайн

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