Тур: 21. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
1:0
21' ГолБерг Маркус
2:0
35' ГолХауснер Себастиан
3:0
41' ГолМуколли Арбнор
45' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
45' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
3:0
45' Не забитый пенальтиСадик Ибраим
4:0
52' ГолБерг Маркус
4:1
60' ГолРомео Аман
4:2
75' ГолЮссеф Али
78' Желтая карточкаВендт Оскар
Ход матча
21'
1:0
35'
2:0
41'
3:0
45'
3:0
52'
4:0
60'
4:1
75'
4:2
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Гётеборг
Хеккен
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.67
Среднее время на гол
53
54
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.19
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.81
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.33
|Ольссон Себастьян
|4
|0.19
|Карлен Адам
|3
|0.14
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.1
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Хауснер Себастиан
|1
|0.05
|Thomas Santos
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.57
|Рюгор Миккель
|6
|0.29
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.24
|Ховланд Эвен
|5
|0.24
|Садик Ибраим
|5
|0.24
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.19
|Ромео Аман
|3
|0.14
|Сонко Момоду
|2
|0.1
|Дабо Понтус
|2
|0.1
|Густафссон Самуэль
|1
|0.05
|Тотлэнд Томас
|1
|0.05
|Удденес Оскар
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хеккен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
5
Гётеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
35
Гётеборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Хеккен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
11
40
Голы по времени матча
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
7
36
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 9
2
29%
5
14%
1-15
1
14%
3
8%
16-30
1
14%
8
22%
31-45
0
0%
10
28%
46-60
2
29%
4
11%
61-75
1
14%
6
17%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
22
51
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
18%
6
12%
1-15
3
14%
4
8%
16-30
3
14%
10
20%
31-45
1
5%
14
27%
46-60
4
18%
8
16%
61-75
7
32%
9
18%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Результаты матчей
Гётеборг
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
4
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
101
19
92
19
47
19
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
63
28
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
173
515
164
119
1010
119
515
119
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|2:4
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|4:1
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|9.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|10.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|11.
|21
|7
|5
|9
|19 - 34
|26
|12.
|4:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|1:4
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:4
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|4:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|2:4
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|4:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|4:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|1:4
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5