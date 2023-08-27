Тур: 21. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17875
0'
1:0
21' ГолБерг Маркус
2:0
35' ГолХауснер Себастиан
3:0
41' ГолМуколли Арбнор
45' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
45' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
3:0
45' Не забитый пенальтиСадик Ибраим
4:0
52' ГолБерг Маркус
4:1
59' ГолРомео Аман
4:2
75' ГолЮссеф Али
78' Желтая карточкаВендт Оскар
89' Желтая карточкаРомео Аман
90'+6
Ход матча
21'
1:0
35'
2:0
41'
3:0
45'
3:0
52'
4:0
59'
4:1
75'
4:2
78'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Гётеборг
Хеккен
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.67
Среднее время на гол
53
54
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.19
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.81
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.33
|Ольссон Себастьян
|4
|0.19
|Карлен Адам
|3
|0.14
|Муколли Арбнор
|2
|0.1
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.1
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Хауснер Себастиан
|1
|0.05
|Thomas Santos
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.57
|Рюгор Миккель
|6
|0.29
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.24
|Ховланд Эвен
|5
|0.24
|Садик Ибраим
|5
|0.24
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.19
|Ромео Аман
|3
|0.14
|Сонко Момоду
|2
|0.1
|Дабо Понтус
|2
|0.1
|Юссеф Али
|2
|0.1
|Густафссон Самуэль
|1
|0.05
|Тотлэнд Томас
|1
|0.05
|Удденес Оскар
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|1
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Тордарсон Колбейнн
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хеккен
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
7
Гётеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
35
Гётеборг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Хеккен
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
11
42
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
6
32%
3
18%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
7
36
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 10
2
29%
5
14%
1-15
1
14%
3
8%
16-30
1
14%
8
22%
31-45
0
0%
10
28%
46-60
2
29%
4
11%
61-75
1
14%
6
17%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
26
53
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
4
15%
6
11%
1-15
4
15%
4
8%
16-30
5
19%
10
19%
31-45
2
8%
15
28%
46-60
4
15%
9
17%
61-75
7
27%
9
17%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
9%
3
12%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
8
35%
4
16%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
3
13%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0
Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Результаты матчей
Гётеборг
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
101
29
92
29
47
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
183
615
174
219
1011
219
516
120
120
120
120
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5