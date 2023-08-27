Тур: 21. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
2' ГолВикхейм Густав
1:1
20' ГолГайаю Джозеф-Клод
2:1
23' ГолГурбанлы Муса
3:1
34' ГолГурбанлы Муса
3:1
58' Не забитый пенальтиГурбанлы Муса
4:1
64' ГолДаниэльссон Маркус
Ход матча
2'
1:0
20'
23'
2:1
34'
3:1
58'
3:1
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Юргорден
Дегерфорс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
3.2
0.75
Среднее время на гол
28
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
32
81
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.19
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.14
|Викхейм Густав
|3
|0.14
|Асоро Йоэль
|3
|0.14
|Финнделл Хампус
|3
|0.14
|Радетинац Харис
|2
|0.1
|Гурбанлы Муса
|2
|0.1
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.1
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Фаллениус Оскар
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.05
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.14
|Эрквист Расмус
|3
|0.14
|Гранат Густав
|2
|0.1
|Гравиус Христос
|1
|0.05
|Бузаине Элиас
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.05
|Павлович Дамьян
|1
|0.05
|Линдгрен Густав
|1
|0.05
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|4
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Дегерфорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
4
13
Юргорден
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Дегерфорс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
5% (1)
60% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90
Пропущено
10
26
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
10%
5
19%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
4
40%
6
23%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
2
20%
6
23%
61-75
0
0%
2
8%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
Пропущено
27
42
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 17
2
7%
6
14%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
6
22%
10
24%
31-45
5
19%
7
17%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
6
22%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Результаты матчей
Юргорден
Дегерфорс
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
56
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
137
812
614
317
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|2:4
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|4:1
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|9.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|10.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|11.
|21
|7
|5
|9
|19 - 34
|26
|12.
|4:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|1:4
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:4
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|4:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|2:4
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|4:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|4:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|1:4
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5