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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: .
Юргорден
4:1
Второй тайм: 90+'
Дегерфорс
0'
1:0
2' Гол
Викхейм Густав
1:1
20' Гол
Гайаю Джозеф-Клод
2:1
23' Гол
Гурбанлы Муса
3:1
34' Гол
Гурбанлы Муса
3:1
58' Не забитый пенальти
Гурбанлы Муса
4:1
64' Гол
Даниэльссон Маркус

Ход матча

2'
Викхейм Густав
(Гурбанлы Муса)
1:0
20'
1:1
Гайаю Джозеф-Клод
(Гравиус Христос)
23'
Гурбанлы Муса
(Радетинац Харис)
2:1
34'
Гурбанлы Муса
(Радетинац Харис)
3:1
58'
Гурбанлы Муса
3:1
63'
Сабович Бесард
Финнделл Хампус
 
63'
Антонио Владимиро
Радетинац Харис
 
64'
Даниэльссон Маркус
(Эрикссон Магнус)
4:1
71'
 
Pashang Abdulla
Мартенссон Йохан
71'
 
Салмон Джастин
Валлин Оскар
77'
Миллескуг Ноэль
Викхейм Густав
 
77'
Лёфгрен Йеспер
Шуллер Расмус
 
85'
 
Хеден Линдског Александр
Шауш Абделькарим Маммар
89'
Theo Bergvall
Гурбанлы Муса
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Дегерфорс
1.32
7.10
9.20
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
1
Россбах
Сондре
6
Валлин
Оскар
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
14
Болин
Уго
8
Кампос
Диего
Юргорден
4-3-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Юргорден
Дегерфорс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:1
А
3:0
А
3:1
А
3:2
ТМК
2:2
А
2:0
ТМК
3:2
К
6:0
К
1:2

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

3.2
0.75

Среднее время на гол

28
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

32
81

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.19
Берг Оливер 3 (3) 0.14
Викхейм Густав 3 0.14
Асоро Йоэль 3 0.14
Финнделл Хампус 3 0.14
Радетинац Харис 2 0.1
Гурбанлы Муса 2 0.1
Эдвардсен Виктор 2 0.1
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.19
Вукоевич Диян 3 0.14
Эрквист Расмус 3 0.14
Гранат Густав 2 0.1
Гравиус Христос 1 0.05
Бузаине Элиас 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.05
Павлович Дамьян 1 0.05
Линдгрен Густав 1 0.05
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Финнделл Хампус 4 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 4 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0

Результаты матчей

Юргорден
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Дегерфорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

4
13
Юргорден
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Дегерфорс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
5% (1)
60% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
50%
76-90

Пропущено

10
26
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
10%
5
19%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
4
40%
6
23%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
2
20%
6
23%
61-75
0
0%
2
8%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
5
24%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90

Пропущено

27
42
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 17
2
7%
6
14%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
6
22%
10
24%
31-45
5
19%
7
17%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
6
22%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1

Результаты матчей

Юргорден
Дегерфорс

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
5
6
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
8
12
1.5
6
14
3
17
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 2:4 21 14 2 5 52 - 26 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 4:1 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 4:2 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Дегерфорс
 1:4 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2:4 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 4:1 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 4:2 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 1:4 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 2:4 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 4:1 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Гётеборг
 4:2 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 1:4 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Радетинац Харис сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Гурбанлы Муса бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Юргорден
    Ничья
    Дегерфорс
    1.32
    7.10
    9.20
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    Где смотреть матч Юргорден 4:1 Дегерфорс онлайн

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