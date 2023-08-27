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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 17101
Юргорден
4:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
2' Гол
Викхейм Густав
1:1
20' Гол
Гайаю Джозеф-Клод
2:1
23' Гол
Гурбанлы Муса
3:1
34' Гол
Гурбанлы Муса
3:1
58' Не забитый пенальти
Гурбанлы Муса
4:1
64' Гол
Даниэльссон Маркус
90'+4
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
1
Россбах
Сондре
6
Валлин
Оскар
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
14
Болин
Уго
8
Кампос
Диего
Юргорден
4-3-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Юргорден
Дегерфорс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:1
А
3:0
А
3:1
А
3:2
ТМК
2:2
А
2:0
ТМК
3:2
К
6:0
К
1:2

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

3.2
0.75

Среднее время на гол

28
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

32
81

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.19
Берг Оливер 3 (3) 0.14
Викхейм Густав 3 0.14
Асоро Йоэль 3 0.14
Финнделл Хампус 3 0.14
Радетинац Харис 2 0.1
Гурбанлы Муса 2 0.1
Эдвардсен Виктор 2 0.1
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.19
Вукоевич Диян 3 0.14
Эрквист Расмус 3 0.14
Гранат Густав 2 0.1
Гравиус Христос 1 0.05
Бузаине Элиас 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.05
Линделль Эрик 1 0.05
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.05
Павлович Дамьян 1 0.05
Линдгрен Густав 1 0.05
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Финнделл Хампус 4 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 4 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0

Результаты матчей

Юргорден
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Дегерфорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дегерфорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

4
13
Юргорден
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Дегерфорс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
5% (1)
62% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

19
7
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
57%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
43%
76-90

Пропущено

11
30
8 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
9%
6
20%
1-15
3
27%
4
13%
16-30
4
36%
7
23%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
0
0%
2
7%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Забито

28
22
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
14%
2
9%
1-15
5
18%
6
27%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
5
18%
6
27%
76-90

Пропущено

28
46
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 18
2
7%
7
15%
1-15
5
18%
8
17%
16-30
6
21%
11
24%
31-45
5
18%
7
15%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
6
21%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1

Результаты матчей

Юргорден
Дегерфорс

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
9
12
1.5
6
15
4
17
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Радетинац Харис сделал результативную передачу.
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