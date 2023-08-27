Тур: 21. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 17101
0'
1:0
2' ГолВикхейм Густав
1:1
20' ГолГайаю Джозеф-Клод
2:1
23' ГолГурбанлы Муса
3:1
34' ГолГурбанлы Муса
3:1
58' Не забитый пенальтиГурбанлы Муса
4:1
64' ГолДаниэльссон Маркус
90'+4
Ход матча
2'
1:0
20'
23'
2:1
34'
3:1
58'
3:1
64'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Юргорден
Дегерфорс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
3.2
0.75
Среднее время на гол
28
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
32
81
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.19
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.14
|Викхейм Густав
|3
|0.14
|Асоро Йоэль
|3
|0.14
|Финнделл Хампус
|3
|0.14
|Радетинац Харис
|2
|0.1
|Гурбанлы Муса
|2
|0.1
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.1
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Фаллениус Оскар
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.05
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.14
|Эрквист Расмус
|3
|0.14
|Гранат Густав
|2
|0.1
|Гравиус Христос
|1
|0.05
|Бузаине Элиас
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.05
|Линделль Эрик
|1
|0.05
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.05
|Павлович Дамьян
|1
|0.05
|Линдгрен Густав
|1
|0.05
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|4
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Дегерфорс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Юргорден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Дегерфорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
4
13
Юргорден
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Дегерфорс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
5% (1)
62% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
19
7
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
57%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
43%
76-90
Пропущено
11
30
8 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
9%
6
20%
1-15
3
27%
4
13%
16-30
4
36%
7
23%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
0
0%
2
7%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
33%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Забито
28
22
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
14%
2
9%
1-15
5
18%
6
27%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
5
18%
6
27%
76-90
Пропущено
28
46
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 18
2
7%
7
15%
1-15
5
18%
8
17%
16-30
6
21%
11
24%
31-45
5
18%
7
15%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
6
21%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0
ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Результаты матчей
Юргорден
Дегерфорс
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
912
615
417
120
120
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5