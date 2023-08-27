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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Нордшелланн
2:0
Второй тайм: 65'
Митьюлланд
0'
1:0
7' Гол
Ингвартсен Маркус
12' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
32' Желтая карточка
Габриэль Адам
2:0
53' Гол
Ингвартсен Маркус

Ход матча

7'
Ингвартсен Маркус
(Свенссон Даниэль)
1:0
12'
 
Брумадо Жуниор
32'
 
Габриэль Адам
46'
 
Шарлес
Франкулино
53'
Ингвартсен Маркус
(Осман Ибрагим)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 398 Количество передач 164
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Митьюлланд
1.68
5.70
98.00
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
50
Фрайсль
Мартин
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
13
Габриэль
Адам
29
Паулиньо
VI
25
Фоссум
Ивер
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
74
Брумадо
Жуниор
17
Франкулино
Нордшелланн
4-3-3
Митьюлланд
5-3-2

История личных встреч

Нордшелланн
Митьюлланд

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
27.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

56 матчей

30.4%
19.6%
50%
17 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

23.2%
44.6%
32.2%
13 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы

История матчей

СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.48
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.44

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

99
68

Голов в среднем за матч

1.77
1.21

Тотал матчей

2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 4 0.67
Ингвартсен Маркус 3 (1) 0.5
Беньямин Нюгрен 2 0.33
Осман Ибрагим 1 0.17
Фресе Мартин 1 0.17
Тверсков Йеппе 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Нагало Адамо 1 0.17
Хардер Конрад 1 0.17
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.5
Симсир Араль 2 0.33
Франкулино 1 0.17
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0
Габриэль Адам 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3
Нордшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Митьюлланд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
7
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
4
57%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5
ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0

Результаты матчей

Нордшелланн
Митьюлланд

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
4
1
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
6.
Митьюлланд
 0:2 6 3 0 3 6 - 8 9
7.
Оденсе
 6 2 2 2 12 - 9 8
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 0:2 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2:0 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Нордшелланн Ингвартсен Маркус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Кристенсен Томас 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Осман Ибрагим сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Ингвартсен Маркус легко с этим справился!
    • 53'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 51'
      Брумадо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Митьюлланд: 30%.
    • 49'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 49'
      Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Шарлес пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 48'
      Осман Ибрагим наказан за толчок Габриэль Адам
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Фоссум Ивер.
    • 47'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Франкулино уходит с поля и его заменяет Шарлес
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Митьюлланд: 30%.
    • 47'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Габриэль Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Митьюлланд: 30%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Шанс! Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 44'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Фрайсль Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Фрайсль Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Митьюлланд: 36%.
    • 40'
      Фрайсль Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Митьюлланд: 35%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 34'
      Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 33'
      Хансен Киан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Габриэль Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Безумный фол. Габриэль Адам грубо играет против соперника. Пострадал Осман Ибрагим
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Митьюлланд: 39%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 29'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Паулиньо VI
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Митьюлланд: 42%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 25'
      Антман Оливер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 24'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 20'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Митьюлланд: 34%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Габриэль Адам
    • 19'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Габриэль Адам.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Ортис Пабло из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 16'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Митьюлланд: 32%.
    • 14'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 12'
      Брумадо Жуниор получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 12'
      Брумадо Жуниор наказан за толчок Нагало Адамо
    • 11'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 10'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 10'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Митьюлланд: 27%.
    • 10'
      Ортис Пабло наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 9'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 7'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 7'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 7'
      Ингвартсен Маркус выиграл воздушное противоборство у Жуниньо.
    • 7'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Габриэль Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Фоссум Ивер наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 6'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Митьюлланд: 38%.
    • 4'
      Франкулино наказан за толчок Фресе Мартин
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паулиньо VI
    • 3'
      Осман Ибрагим выиграл воздушное противоборство у Габриэль Адам.
    • 3'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 2'
      Жуниньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Митьюлланд
    1.68
    5.70
    98.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нордшелланн 2:0 Митьюлланд онлайн

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