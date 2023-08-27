Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

47' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Удар от ворот произведет Митьюлланд

45' Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.

45' Шанс! Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

44' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

42' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

40' Фрайсль Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Норшеланн

38' Норшеланн контролирует мяч.

37' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Митьюлланд

32' Габриэль Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Норшеланн контролирует мяч.

30' Удар от ворот произведет Митьюлланд

29' Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.

29' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Норшеланн контролирует мяч.

26' Норшеланн контролирует мяч.

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

24' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Норшеланн

23' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Митьюлланд

12' Брумадо Жуниор получает желтую карточку за толчок соперника.

11' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Митьюлланд

10' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

10' Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Митьюлланд

8' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой

7' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

6' Фоссум Ивер наказан за толчок Мохаммед Диоманд

6' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

1' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Митьюлланд начинает с центра поля