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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Нордшелланн
3:0
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
7' Гол
Ингвартсен Маркус
12' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
32' Желтая карточка
Габриэль Адам
2:0
53' Гол
Ингвартсен Маркус
3:0
90' Гол
Доржелес Марио
90'+6

Ход матча

7'
Ингвартсен Маркус
(Свенссон Даниэль)
1:0
12'
 
Брумадо Жуниор
32'
 
Габриэль Адам
46'
 
Шарлес
Франкулино
53'
Ингвартсен Маркус
(Осман Ибрагим)
2:0
65'
Хансен Мадс
Антман Оливер
 
65'
Доржелес Марио
Диоманде Мохаммед
 
69'
 
Маррони
Брумадо Жуниор
70'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
80'
 
Симсир Араль
Серенсен Оливер
82'
Беньямин Нюгрен
Осман Ибрагим
 
87'
 
Рёмер Андре
Жуниньо
90'
Доржелес Марио
(Ингвартсен Маркус)
3:0
90'
Сертдемир Зидан
Свенссон Даниэль
 
90'
Хардер Конрад
Ингвартсен Маркус
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 398 Количество передач 164
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
50
Фрайсль
Мартин
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
13
Габриэль
Адам
29
Паулиньо
VI
25
Фоссум
Ивер
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
74
Брумадо
Жуниор
17
Франкулино
Нордшелланн
4-3-3
Митьюлланд
5-3-2

История личных встреч

Нордшелланн
Митьюлланд

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
27.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

56 матчей

30.4%
19.6%
50%
17 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

23.2%
44.6%
32.2%
13 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы

История матчей

СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.48
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.44

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

99
68

Голов в среднем за матч

1.77
1.21

Тотал матчей

2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.67
Ernest Nuamah 4 0.67
Беньямин Нюгрен 2 0.33
Осман Ибрагим 1 0.17
Фресе Мартин 1 0.17
Тверсков Йеппе 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Нагало Адамо 1 0.17
Доржелес Марио 1 0.17
Хардер Конрад 1 0.17
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.5
Симсир Араль 2 0.33
Франкулино 1 0.17
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0
Габриэль Адам 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
3
Нордшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
75%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

17
7
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
4
24%
4
57%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5
ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0

Результаты матчей

Нордшелланн
Митьюлланд

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
2
4
5
1
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 6 5 0 1 18 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Оденсе
 6 2 2 2 12 - 9 8
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Нордшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Кристенсен Томас 2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Митьюлланд: 30%.
    • 47'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Габриэль Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Митьюлланд: 30%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Шанс! Вилладсен Оливер из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 44'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Фрайсль Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Фрайсль Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Митьюлланд: 36%.
    • 40'
      Фрайсль Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Митьюлланд: 35%.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 34'
      Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 33'
      Хансен Киан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Габриэль Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Безумный фол. Габриэль Адам грубо играет против соперника. Пострадал Осман Ибрагим
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Митьюлланд: 39%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Антман Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 29'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Паулиньо VI
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Митьюлланд: 42%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 25'
      Антман Оливер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 24'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 20'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Митьюлланд: 34%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Габриэль Адам
    • 19'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Габриэль Адам.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Ортис Пабло из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 16'
      Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Паулиньо VI навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Митьюлланд: 32%.
    • 14'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 12'
      Брумадо Жуниор получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 12'
      Брумадо Жуниор наказан за толчок Нагало Адамо
    • 11'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 10'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 10'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Митьюлланд: 27%.
    • 10'
      Ортис Пабло наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 9'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 7'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 7'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 7'
      Ингвартсен Маркус выиграл воздушное противоборство у Жуниньо.
    • 7'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Габриэль Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Фоссум Ивер наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 6'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Митьюлланд: 38%.
    • 4'
      Франкулино наказан за толчок Фресе Мартин
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паулиньо VI
    • 3'
      Осман Ибрагим выиграл воздушное противоборство у Габриэль Адам.
    • 3'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 2'
      Жуниньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 3:0 Митьюлланд онлайн

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