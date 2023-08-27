Тур: 6. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Sandi Putros
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолИнгвартсен Маркус
12' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
32' Желтая карточкаГабриэль Адам
2:0
53' ГолИнгвартсен Маркус
3:0
90' ГолДоржелес Марио
90'+6
Ход матча
7'
12'
32'
46'
53'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
398 Количество передач 164
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
29
Паулиньо
VI
25
Фоссум
Ивер
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нордшелланн
Митьюлланд
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
27.3%
19 побед 6 ничьих 0 побед
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
56 матчей
30.4%
19.6%
50%
17 побед 11 ничьих 28 побед
Первый тайм
23.2%
44.6%
32.2%
13 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.48
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.44
Среднее время на гол
44
62
Всего голов
99
68
Голов в среднем за матч
1.77
1.21
Тотал матчей
2.5
52
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.67
|Ernest Nuamah
|4
|0.67
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.33
|Осман Ибрагим
|1
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|Тверсков Йеппе
|1
|0.17
|Антман Оливер
|1
|0.17
|Нагало Адамо
|1
|0.17
|Доржелес Марио
|1
|0.17
|Хардер Конрад
|1
|0.17
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0.5
|Симсир Араль
|2
|0.33
|Франкулино
|1
|0.17
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Ортис Пабло
|0
|1
|Thomas Thomasberg
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
|Габриэль Адам
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
3
Нордшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Митьюлланд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
75%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
17
7
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
4
24%
4
57%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5
ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Легия 3:3 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Результаты матчей
Нордшелланн
Митьюлланд
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
24
51
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Нордшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|АГФ Орхус
|Кристенсен Томас
|2