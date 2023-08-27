Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Норшеланн начинает контратаку

82' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

67' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

66' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио

64' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

62' Брумадо Жуниор наказан за толчок Мохаммед Диоманд

62' Норшеланн контролирует мяч.

61' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

59' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Ингвартсен Маркус легко с этим справился!

53' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

51' Брумадо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Шарлес пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мохаммед Диоманд выиграл воздушное противоборство у Фоссум Ивер

47' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Франкулино уходит с поля и его заменяет Шарлес