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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Русенборг
4:0
Конец матча
Олесунн
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
10
Хольсе
Карло
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
28
Видесхейм-Пауль
Расмус
21
Скарсем
Олаус
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
Русенборг
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Олесунн

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

33 матча

57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
0:0
ТМК
2:0
Э
1:2
Э
3:2
К
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:2
КН
3:1
Э
1:3
ТМС
4:2
Э
2:2
Э
1:1
С
1:3
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.41
1.56

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

80
109

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.2
Хольсе Карло 3 0.15
Нипан Сверре Халсет 3 0.15
Нельсон Джейден 2 0.1
Бьёрло Мортен 2 0.1
Скарсем Олаус 2 0.1
Йенссен Ульрик 2 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Перейра Адриан 1 0.05
Ага Оскар 1 0.05
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Ростен Хокон 1 0.05
Magnus Holte 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.05
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Фредериксен Эмиль 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.25
Карлсбакк Маркус 3 0.15
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0.1
Эбийе Мозес 2 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 1 0.05
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Олесунн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

5
5
Русенборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Олесунн
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
10% (2)
60% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

18
5
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
6
33%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
31
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
2
6%
1-15
3
21%
6
19%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
3
21%
9
29%
29%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

15
16
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
6
40%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

26
13
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
3
12%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

29
47
18 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
8
28%
3
6%
1-15
4
14%
7
15%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
4
14%
9
19%
46-60
2
7%
8
17%
61-75
5
17%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2
Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3

Результаты матчей

Русенборг
Олесунн

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
8 раз 40%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
2
8
3
8
2.5
1
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
10
10
7
13
1.5
2
18
3
17
2.5
1
19
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 19 12 3 4 27 - 19 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 20 9 3 8 37 - 33 30
8.
Русенборг
 20 8 4 8 27 - 28 28
9.
Одд
 20 7 5 8 23 - 24 26
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 20 5 5 10 18 - 29 20
13.
Саннефьёрд
 19 4 6 9 27 - 36 18
14.
Волеренга
 19 4 5 10 24 - 32 17
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 20 3 1 16 13 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
12.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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