Тур: 20. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Лиен Мариус
0'
1:0
14' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
2:0
23' ГолХольсе Карло
3:0
67' ГолНипан Сверре Халсет
4:0
90' ГолКорник Лео
90'+4
Ход матча
14'
23'
67'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 437
-
55 Владение мячом, % 45
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Русенборг
Олесунн
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
33 матча
57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.41
1.56
Среднее время на гол
37
57
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.82
Среднее время на гол
80
109
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.2
|Хольсе Карло
|3
|0.15
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.15
|Нельсон Джейден
|2
|0.1
|Бьёрло Мортен
|2
|0.1
|Скарсем Олаус
|2
|0.1
|Йенссен Ульрик
|2
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Ростен Хокон
|1
|0.05
|Magnus Holte
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.05
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Фредериксен Эмиль
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.25
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.15
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0.1
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.1
|Сегберг Эрленд
|1
|0.05
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Олесунн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
5
5
Русенборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Олесунн
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
10% (2)
60% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
18
5
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
6
33%
1
20%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
31
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
2
6%
1-15
3
21%
6
19%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
3
21%
9
29%
29%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
15
16
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
6
40%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
26
13
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
3
12%
1
8%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
29
47
18 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
8
28%
3
6%
1-15
4
14%
7
15%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
4
14%
9
19%
46-60
2
7%
8
17%
61-75
5
17%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2
Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Результаты матчей
Русенборг
Олесунн
Точный счет
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
8 раз 40%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
47
28
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
1010
713
218
317
119
218
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5