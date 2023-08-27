Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:1
Конец матча
Ход матча
17'
0:1
56'
1:1
87'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
22
Пукки
Теэму
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
33 Cody Baker
-
23 Leo Chu
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.63
Среднее время на гол
112
144
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.25
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.17
|Mender Garcia
|3
|0.13
|Ариага Кервин
|2
|0.08
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.08
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.04
|Чжон Сан Бин
|1
|0.04
|Пукки Теэму
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Miguel Tapias
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|1
|0.04
|Devin Padelford
|1
|0.04
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.35
|Руидиас Рауль
|4
|0.15
|Leo Chu
|3
|0.12
|Эбер Араужо
|2
|0.08
|Руснак Альберт
|2
|0.08
|Гомес Еймар
|2
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Emanuel Reynoso2
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
7
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сиэтл Саундерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
12
11
Миннесота Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сиэтл Саундерс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
1
10%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
2
8%
1
3%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
8
31%
7
23%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
9%
4
15%
1-15
7
21%
3
12%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
9
26%
3
12%
46-60
1
3%
6
23%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
6 раз 55%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 58%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
95
110
311
110
212
110
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
58
48
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1610
618
719
222
521
123
224
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|4.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|5.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|6.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 7