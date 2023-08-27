  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
17' Гол
Гомес Еймар
1:1
56' Гол в свои ворота
Гомес Еймар
87' Красная карточка
90'+4
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
5
Бристоу
Итан
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
31
Дотсон
Хассани
10
Emanuel
Reynoso2
8
Росалес
Джозеф
22
Пукки
Теэму
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
73
Варгас
Обед
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
3:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
3:2
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
3:1
М
2:1
М
0:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.63

Среднее время на гол

112
144

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.25
Emanuel Reynoso2 4 0.17
Mender Garcia 3 0.13
Ариага Кервин 2 0.08
Амарилья Луис 2 (2) 0.08
Дотсон Хассани 1 0.04
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.04
Чжон Сан Бин 1 0.04
Пукки Теэму 1 0.04
Грегуш Ян 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Miguel Tapias 1 0.04
Росалес Джозеф 1 0.04
Devin Padelford 1 0.04
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.35
Руидиас Рауль 4 0.15
Leo Chu 3 0.12
Эбер Араужо 2 0.08
Руснак Альберт 2 0.08
Гомес Еймар 2 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.08
Лодейро Николас 1 (1) 0.04
Монтеро Фреди 1 0.04
Paul Rothrock 1 0.04
Атенсио Джошуа 1 0.04
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 5 0
Ариага Кервин 4 0
Тейлор Ди Джей 4 0
Miguel Tapias 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Emanuel Reynoso2 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Толо Нуху 4 0
Leo Chu 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
7
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сиэтл Саундерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

12
11
Миннесота Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сиэтл Саундерс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
2
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
33%
1
10%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
2
8%
1
3%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
8
31%
7
23%
76-90

Пропущено

34
26
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
9%
4
15%
1-15
7
21%
3
12%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
9
26%
3
12%
46-60
1
3%
6
23%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
6 раз 55%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 58%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
5
1
10
1.5
3
11
1
10
2.5
2
12
1
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
16
10
6
18
1.5
7
19
2
22
2.5
5
21
1
23
3.5
2
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
8.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
10.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 7
Весь список
  • 56'
    Г О О О О Л - Гомес Еймар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Лодейро Николас сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Гомес Еймар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 