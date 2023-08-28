Тур: 20.
3:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолПичках Пайя
28' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
1:1
33' ГолSadmir Zekovic
1:2
40' ГолСильверхолт Тейлор
48' Желтая карточкаСильверхолт Тейлор
2:2
58' ГолЭнгблум Понтус
68' Желтая карточкаБлумквист Александр
3:2
75' ГолБлумквист Александр
90'+8
Ход матча
18'
1:0
28'
33'
1:1
40'
58'
75'
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
31
David
Celic
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Milian Sipos
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Сундсвалль
Йёнчёпинг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.81
1.52
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
59
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.24
|Андерссон Эрик
|4
|0.19
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.19
|Энгблум Понтус
|3
|0.14
|Симба Мунга
|3
|0.14
|Бурман Маркус
|2
|0.1
|Карстрем Йеспер
|2
|0.1
|Блумквист Александр
|2
|0.1
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.4
|Pashang Abdulla
|8
|0.4
|Сильверхолт Тейлор
|5
|0.25
|Николич Марко
|2
|0.1
|August Karlin
|2
|0.1
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Flamur Dzelili
|1
|0.05
|Торссон Антон
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Sadmir Zekovic
|1
|0.05
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.05
|Arvid Eriksson
|1
|0.05
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Блумквист Александр
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|5
|1
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|August Karlin
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
14
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Йёнчёпинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
12
14
Сундсвалль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Йёнчёпинг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
6
27%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
3
25%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
17%
7
33%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
4
36%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
2
11%
4
36%
76-90
Забито
27
36
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
3
11%
5
14%
1-15
6
22%
5
14%
16-30
1
4%
7
19%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
8
30%
30%
9
25%
61-75
5
19%
4
11%
76-90
Пропущено
41
34
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
3
7%
4
12%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
10
24%
6
18%
61-75
5
12%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Йёнчёпинг
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
73
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
55
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
164
912
128
417
416
120
119
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7