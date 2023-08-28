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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Сундсвалль
3:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
18' Гол
Пичках Пайя
28' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
1:1
33' Гол
Sadmir Zekovic
1:2
40' Гол
Сильверхолт Тейлор
48' Желтая карточка
Сильверхолт Тейлор
2:2
58' Гол
Энгблум Понтус
68' Желтая карточка
Блумквист Александр
3:2
75' Гол
Блумквист Александр
90'+8
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
13
Пичках
Пайя
11
Карстрем
Йеспер
20
Дурмаз
Элиас
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
19
Ламин
Адам
Бен
11
Flamur
Dzelili
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
7
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
13
Sadmir
Zekovic
9
Сильверхолт
Тейлор
Сундсвалль
4-2-3-1
Йёнчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Йёнчёпинг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
3:3
А
2:2
А
0:0
ТМК
0:0
А
3:1
А
1:1
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:3
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
1:1
С
4:1
С
4:6
С
1:1

Голы

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.81
1.52

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
59

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 5 0.24
Андерссон Эрик 4 0.19
Бенгтссон Йохан 4 0.19
Энгблум Понтус 3 0.14
Симба Мунга 3 0.14
Бурман Маркус 2 0.1
Карстрем Йеспер 2 0.1
Блумквист Александр 2 0.1
Халлениус Линус 1 0.05
Стенсхаген Теодор 1 0.05
Лундстрём Роберт 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.4
Pashang Abdulla 8 0.4
Сильверхолт Тейлор 5 0.25
Николич Марко 2 0.1
August Karlin 2 0.1
Моенза Малкольм 1 0.05
Flamur Dzelili 1 0.05
Торссон Антон 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Sadmir Zekovic 1 0.05
Страндсатер Даниэль 1 0.05
Arvid Eriksson 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Блумквист Александр 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 5 1
Flamur Dzelili 5 0
Arvid Eriksson 2 1
August Karlin 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
14
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Йёнчёпинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

12
14
Сундсвалль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Йёнчёпинг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
6
27%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
6
27%
5
22%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
3
25%
3
14%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
17%
7
33%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
4
36%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
2
11%
4
36%
76-90

Забито

27
36
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
3
11%
5
14%
1-15
6
22%
5
14%
16-30
1
4%
7
19%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
8
30%
30%
9
25%
61-75
5
19%
4
11%
76-90

Пропущено

41
34
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
3
7%
4
12%
1-15
9
22%
3
9%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
10
24%
6
18%
61-75
5
12%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3

Результаты матчей

Сундсвалль
Йёнчёпинг

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
7
3
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
4
9
12
1.5
12
8
4
17
2.5
4
16
1
20
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 20 10 6 4 34 - 15 36
5.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
6.
Эстерсунд
 20 6 9 5 29 - 24 27
7.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
10.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
11.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
12.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
13.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
14.
Эргрюте
 20 4 7 9 22 - 31 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
6.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
7.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 10 2 5 3 15 - 15 11
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
11.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
12.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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