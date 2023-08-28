Тур: 21. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1438
0:3
Конец матча
0'
0:1
21' ПенальтиВиллюмссон Бриньольфур Дарри
39' Желтая карточкаSivert Haugli
0:2
42' ГолБрохолм Мариус
0:3
49' ГолЕртсен Торгиль
90'+7
Ход матча
21'
39'
42'
49'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Harald Race
-
21 Ian Hoffmann
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 David Agbo
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Мосс
ФК Кристиансунн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|7 (2)
|0.33
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.29
|Anas Farah Ali
|2
|0.1
|Александерссон Ноа
|2
|0.1
|Marius Andresen2
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|1
|0.05
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.05
|Sivert Haugli
|1
|0.05
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.05
|Faites Makosso
|1
|0.05
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.55
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.2
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.2
|Leander Alvheim
|4
|0.2
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.15
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.15
|Брохолм Мариус
|3
|0.15
|Мава Мозес
|2
|0.1
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
8
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
24
Мосс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
8
32
Голы по времени матча
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
10
48%
2
18%
76-90
Забито
23
38
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
9%
2
5%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
4
17%
8
21%
31-45
5
22%
8
21%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
7
30%
8
21%
76-90
Пропущено
32
28
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
3
9%
3
11%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
3
9%
5
18%
61-75
10
31%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1
Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0
Результаты матчей
Мосс
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мосс
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
83
110
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
164
615
128
120
713
120
218
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5