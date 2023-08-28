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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1438
Мосс
0:3
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:1
21' Пенальти
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
39' Желтая карточка
Sivert Haugli
0:2
42' Гол
Брохолм Мариус
0:3
49' Гол
Ертсен Торгиль
90'+7
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
5
Ilir
Kukleci
4
Гйесдал
Хенрик
27
Sivert
Haugli
15
Alexander
Haapnes
6
Faites
Makosso
20
Aksel
Baran
Potur
23
Александерссон
Ноа
19
Sebastian
Pedersen
II
14
Claudio
Braga
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
6
Хопмарк
Андреас
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Мосс
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Мосс
ФК Кристиансунн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 7 (2) 0.33
Sebastian Pedersen II 6 0.29
Anas Farah Ali 2 0.1
Александерссон Ноа 2 0.1
Marius Andresen2 1 0.05
Aksel Baran Potur 1 0.05
Гйесдал Хенрик 1 0.05
Sivert Haugli 1 0.05
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.05
Faites Makosso 1 0.05
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.55
Mikkel Rakneberg 4 0.2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.2
Leander Alvheim 4 0.2
Картум Сандер Эрик 3 0.15
Ульвестад Дан Петер 3 0.15
Брохолм Мариус 3 0.15
Мава Мозес 2 0.1
Ертсен Торгиль 1 0.05
Нилсен Снорре 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 8 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Ian Hoffmann 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sander Wold 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0

Результаты матчей

Мосс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
8
Мосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
24
Мосс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

8
32

Голы по времени матча

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
4
36%
2
12%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
2
8%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
10
48%
2
18%
76-90

Забито

23
38
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
9%
2
5%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
4
17%
8
21%
31-45
5
22%
8
21%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
7
30%
8
21%
76-90

Пропущено

32
28
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
3
9%
3
11%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
3
9%
5
18%
61-75
10
31%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1
Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0

Результаты матчей

Мосс
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мосс
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
8
3
1
10
2.5
5
6
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
16
4
6
15
1.5
12
8
1
20
2.5
7
13
1
20
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 21 12 3 6 37 - 26 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 20 10 4 6 31 - 26 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
ФК Кристиансунн
 20 9 5 6 37 - 29 32
7.
Ранхейм
 21 9 3 9 25 - 37 30
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 21 7 5 9 24 - 31 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Мьёндален
 21 6 4 11 28 - 35 22
14.
Хёдд
 20 5 5 10 19 - 26 20
15.
Осане
 21 4 8 9 28 - 33 20
16.
Скейд
 21 2 5 14 19 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 9 6 2 1 18 - 9 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
4.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 10 4 0 6 14 - 20 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
13.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
14.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
15.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Mikkel Rakneberg сделал результативную передачу.
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