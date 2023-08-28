Тур: 21. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 7456
3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолКасем Ахмед
2:0
20' ГолMichael Baidoo
34' Желтая карточкаХульт Никлас
3:0
59' ГолОккельс Йеппе
3:1
68' ГолЛунд Марко
3:2
83' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
86' Желтая карточкаШабани Лаорент
90'+8
Ход матча
11'
1:0
20'
2:0
34'
59'
3:0
68'
3:1
83'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.93
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.63
0.79
Среднее время на гол
55
114
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.77
1.2
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|9 (1)
|0.43
|Ондрейка Якоб
|7
|0.33
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.33
|Бернхардссон Александер
|5
|0.24
|Ларссон Йохан
|3
|0.14
|Michael Baidoo
|3
|0.14
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Лагербильке Густав
|2
|0.1
|Касем Ахмед
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|Лав Джек Купер
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.38
|Нюман Кристоффер
|7
|0.33
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.24
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.24
|Линн Виктор
|5
|0.24
|Лунд Марко
|2
|0.1
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Сема Майч
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сигюргейрссон Исак
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|7
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Эрикссон Антон
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
7
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
16
15
Эльфсборг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
ИФК Норрчепинг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
10
38%
3
15%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
2
8%
5
25%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
18%
2
11%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
5
28%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
43
38
18 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
14%
3
8%
1-15
7
16%
6
16%
16-30
5
12%
8
21%
31-45
13
30%
6
16%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
4
9%
10
26%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
0
0%
6
24%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
4
21%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
Результаты матчей
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
55
47
28
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
64
74
37
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
192
138
129
714
516
516
219
120
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5