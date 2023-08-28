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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 7456
Эльфсборг
3:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
11' Гол
Касем Ахмед
2:0
20' Гол
Michael Baidoo
34' Желтая карточка
Хульт Никлас
3:0
59' Гол
Оккельс Йеппе
3:1
68' Гол
Лунд Марко
3:2
83' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
86' Желтая карточка
Шабани Лаорент
90'+8

Ход матча

11'
Касем Ахмед
(Michael Baidoo)
1:0
20'
Michael Baidoo
(Хульт Никлас)
2:0
34'
Хульт Никлас
 
55'
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
 
59'
Оккельс Йеппе
(Касем Ахмед)
3:0
62'
 
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
62'
 
Бьёрк Карл
Линн Виктор
68'
3:1
Лунд Марко
78'
 
Сема Майч
Сисей Йеспер
78'
 
Шабани Лаорент
Daniel Eid
83'
3:2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
(Траустасон Арнор)
86'
 
Шабани Лаорент
86'
Седерберг Ноа
Emmanuel Boateng2
 
88'
 
Kevin Jansson
Эрикссон Антон
90'
Боман Андре
Michael Baidoo
 
90'
Gottfrid Rapp
Оккельс Йеппе
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
18
Касем
Ахмед
1
Янссон
Оскар
2
Толинссон
Йеспер
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
20
Daniel
Eid
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
Эльфсборг
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.93
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.63
0.79

Среднее время на гол

55
114

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.77
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.43
Ондрейка Якоб 7 0.33
Гудьонсен Свейнн 7 0.33
Бернхардссон Александер 5 0.24
Ларссон Йохан 3 0.14
Michael Baidoo 3 0.14
Фрик Пер 2 0.1
Лагербильке Густав 2 0.1
Касем Ахмед 1 0.05
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.38
Нюман Кристоффер 7 0.33
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.24
Сигурдссон Арнор 5 0.24
Линн Виктор 5 0.24
Лунд Марко 2 0.1
Хазени Кристоффер 1 0.05
Сема Майч 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сигюргейрссон Исак 0 0
Сисей Йеспер 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 7 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Эрикссон Антон 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
7
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

16
15
Эльфсборг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
ИФК Норрчепинг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
10
38%
3
15%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
2
8%
5
25%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
18%
2
11%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
5
28%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

43
38
18 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
14%
3
8%
1-15
7
16%
6
16%
16-30
5
12%
8
21%
31-45
13
30%
6
16%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
4
9%
10
26%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
0
0%
6
24%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
4
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1

Результаты матчей

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
5
5
4
7
2.5
2
8
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
7
4
3
7
2.5
3
8
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
19
2
13
8
1.5
12
9
7
14
2.5
5
16
5
16
3.5
2
19
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 21 15 3 3 46 - 17 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 21 5 5 11 27 - 34 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
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    • 55'
      Гудьонсен Свейнн уходит с поля. Фрик Пер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Хульт Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Хульт Никлас сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
    • 11'
      Майкл Байду сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Касем Ахмед бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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