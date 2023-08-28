Тур: 20.
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолАдольфссон Маттис
2:0
52' ГолArmin Culum
53' Желтая карточкаЯкубу Алию
66' Желтая карточкаAntonio Yakoub
2:1
68' ГолNils Eriksson
83' Желтая карточкаРафаэль Йорк
90'+6
Ход матча
29'
1:0
52'
2:0
53'
66'
68'
2:1
83'
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нолберто Солано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Гефле
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.2
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.15
|Leo Lif
|2
|0.1
|Emmanuel Duah
|2
|0.1
|Oskar Lindberg
|2
|0.1
|Якубу Алию
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Anton Ekeroth
|1
|0.05
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|8 (3)
|0.4
|Эдквист Адриан
|3
|0.15
|Antonio Yakoub
|3
|0.15
|Лундин Антон
|3
|0.15
|Лундин Оскар
|2
|0.1
|Nils Eriksson
|2
|0.1
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.05
|Рафаэль Йорк
|1
|0.05
|Kevin Persson
|1
|0.05
|Constantino Capotondi
|1
|0.05
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундин Оскар
|6
|0
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Сирианска Эскильстуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
7
17
Сирианска Эскильстуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Гефле
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
7
18
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
6
33%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
21%
5
38%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
5
28%
7
27%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
22%
6
23%
76-90
Пропущено
26
27
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
19%
6
22%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
2
8%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0
Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Гефле
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
164
614
713
218
218
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7