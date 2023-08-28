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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Сирианска Эскильстуна
2:1
Конец матча
Гефле
0'
1:0
29' Гол
Адольфссон Маттис
2:0
52' Гол
Armin Culum
53' Желтая карточка
Якубу Алию
66' Желтая карточка
Antonio Yakoub
2:1
68' Гол
Nils Eriksson
83' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
90'+6
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
13
Якубу
Алию
6
Ryan
Williams
II
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
14
Oskar
Lindberg
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
18
Constantino
Capotondi
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Antonio
Yakoub
Сирианска Эскильстуна
4-1-4-1
Гефле
5-2-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Гефле

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
1:2
С
2:2
С
1:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 4 0.2
Паломино Марсело 3 (1) 0.15
Leo Lif 2 0.1
Emmanuel Duah 2 0.1
Oskar Lindberg 2 0.1
Якубу Алию 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Anton Ekeroth 1 0.05
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 8 (3) 0.4
Эдквист Адриан 3 0.15
Antonio Yakoub 3 0.15
Лундин Антон 3 0.15
Лундин Оскар 2 0.1
Nils Eriksson 2 0.1
Ройсхенберг Мартин 1 0.05
Рафаэль Йорк 1 0.05
Kevin Persson 1 0.05
Constantino Capotondi 1 0.05
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Якубу Алию 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Оскар 6 0
Эдквист Адриан 5 0
Antonio Yakoub 4 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Сирианска Эскильстуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

7
17
Сирианска Эскильстуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Гефле
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

7
18
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 4
16 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
6
33%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
21%
5
38%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
5
28%
7
27%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
22%
6
23%
76-90

Пропущено

26
27
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
19%
6
22%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
2
8%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0
Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Гефле

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
7
13
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 20 10 6 4 34 - 15 36
5.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
6.
Эстерсунд
 20 6 9 5 29 - 24 27
7.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
10.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
11.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
12.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
13.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
14.
Эргрюте
 20 4 7 9 22 - 31 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
6.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
7.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 10 2 5 3 15 - 15 11
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
11.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
12.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
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    • 52'
      Паломино Марсело сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Armin Culum бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Якубу Алию сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Адольфссон Маттис бьет в цель!
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