Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фредерик Алвес Ибсен нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Омойджуфано Охи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

36' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вайле

33' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

33' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Брондбю

32' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бусуладжич Азер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Удар от ворот произведет Вайле

29' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Леуритсен Тобиас нанес удар в каркас ворот!

27' Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Вайле

20' Менса Кевин не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Брондбю

18' Удар от ворот произведет Вайле

18' Валлис Николай из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хорошую попытку сделал Бусуладжич Азер . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бусуладжич Азер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Marius Elvius . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фредерик Алвес Ибсен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Безумный фол. Фредерик Алвес Ибсен грубо играет против соперника. Пострадал Бусуладжич Азер

11' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

8' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

2' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля