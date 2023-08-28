Тур: 6. Стадион: Вейле. Зрители: 10408 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
11' Желтая карточкаАлвес Фредерик
30' Желтая карточкаБусуладжич Азер
37' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
70' Желтая карточкаГреве Матиас
0:1
74' ПенальтиОмойджуфано Охи
77' Желтая карточкаВаллис Николай
90' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
0:1
90' Не забитый пенальтиОнугха Герман
90' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
90'+11
Ход матча
11'
30'
37'
70'
74'
0:1
77'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
406 Количество передач 616
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Брондбю
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.5
|Альбентоса Рауль
|1
|0.17
|Барри Хамза
|0
|0
|Kristian Kirkegaard
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|5
|0.83
|Квистгарден Матиас
|1
|0.17
|Эвьен Хэкон
|1
|0.17
|Омойджуфано Охи
|1 (1)
|0.17
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Эззатоллахи Саид
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Греве Матиас
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
2
Вайле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3
АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2
Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2
Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3
Результаты матчей
Вайле
Брондбю
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вайле
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Нордшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1 1