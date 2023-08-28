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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10408 Главный судья: Jakob Sundberg
Вайле
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
11' Желтая карточка
Алвес Фредерик
30' Желтая карточка
Бусуладжич Азер
37' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
70' Желтая карточка
Греве Матиас
0:1
74' Пенальти
Омойджуфано Охи
77' Желтая карточка
Валлис Николай
90' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид
0:1
90' Не забитый пенальти
Онугха Герман
90' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
90'+11

Ход матча

11'
 
Алвес Фредерик
30'
Бусуладжич Азер
 
37'
Леуритсен Тобиас
 
64'
Ювара Муса
Бусуладжич Азер
 
64'
Эззатоллахи Саид
Леуритсен Тобиас
 
67'
 
Судзуки Юито
Квистгарден Матиас
70'
 
Греве Матиас
74'
0:1
Омойджуфано Охи
75'
 
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
75'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
77'
 
Валлис Николай
81'
Ассехнун Джасин-Амин
Офори Эбенезер
 
88'
 
Лауритсен Расмус
Хеггхейм Хенрик
90'
Эззатоллахи Саид
 
90'
Онугха Герман
0:1
90'
Альбентоса Рауль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 406 Количество передач 616
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
8
Бусуладжич
Азер
15
Офори
Эбенезер
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
25
Леуритсен
Тобиас
9
Онугха
Герман
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
24
Дивкович
Марко
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
7
Валлис
Николай
Вайле
3-5-2
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Брондбю

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СД
3:2
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
1:1
К
1:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.5
Альбентоса Рауль 1 0.17
Барри Хамза 0 0
Kristian Kirkegaard 0 0
Ювара Муса 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 5 0.83
Квистгарден Матиас 1 0.17
Эвьен Хэкон 1 0.17
Омойджуфано Охи 1 (1) 0.17
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Эззатоллахи Саид 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Алвес Фредерик 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
2
Вайле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3
АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2
Брондбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2
Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3

Результаты матчей

Вайле
Брондбю

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вайле
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 6 5 0 1 18 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Брондбю
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Оденсе
 6 2 2 2 12 - 9 8
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Нордшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Вайле Альбентоса Рауль 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Вайле Леуритсен Тобиас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Вайле: 41%, Брондбю: 59%.
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10408 болельщиков
  • 101'
    Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 101'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 101'
    Оооо... вот это был удар! Oscar Schwartau должен был забить с этой позиции.
  • 101'
    Oscar Schwartau оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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