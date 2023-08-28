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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 19164
АИК
3:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
25' Гол
Питтас Яннис
2:0
32' Гол
Модесто Руй
39' Желтая карточка
Maxime Sainte
3:0
59' Пенальти
Питтас Яннис
71' Желтая карточка
Эль Уатки Яссин
90' Желтая карточка
Альфонси Диего
90'+4
15
Нордфельдт
Кристоффер
6
Халити
Йетмир
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
7
Салетрос
Антон
19
Беширович
Дино
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
39
Эль
Уатки
Яссин
10
Лушаку
Исмет
20
Сильверхолт
Оливер
6
Filipe
Sisse
37
Красники
Дион
17
Mads
Borchers
АИК
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

АИК
Варберг БоИС

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:2
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
2:1
А
1:0
А
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.29
Питтас Яннис 3 (1) 0.14
Тюкосен Мадс 2 0.1
Магаши Абдуссалам 2 0.1
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.1
Фараж Омар 2 (1) 0.1
Хуссейн Билаль 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Гвидетти Йон 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Милошевич Александер 0 0
Victor Andersson 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.14
Жуниор Элитон 3 0.14
Ле Ру Люк 2 0.1
Альфонси Оливер 2 0.1
Транберг Робин 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Оума Эрик 1 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Салетрос Антон 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Лушаку Исмет 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Варберг БоИС
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Варберг БоИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

6
1
АИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Варберг БоИС
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
10% (2)
38% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
25%
4
21%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
3
30%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
29%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
6
29%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
3
14%
3
18%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
40
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
7
27%
7
18%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
4
15%
9
23%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
3
12%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1
Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1

Результаты матчей

АИК
Варберг БоИС

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АИК
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
10
11
6
15
1.5
3
18
1
20
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 21 15 3 3 46 - 17 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 21 5 5 11 27 - 34 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Maxime Sainte получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Оума Эрик сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Модесто Руй бьет в цель!
    • 25'
      Милошевич Александер сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АИК 3:0 Варберг БоИС онлайн

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