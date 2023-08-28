Тур: 21. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 19164
3:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолПиттас Яннис
2:0
32' ГолМодесто Руй
39' Желтая карточкаMaxime Sainte
3:0
59' ПенальтиПиттас Яннис
71' Желтая карточкаЭль Уатки Яссин
90' Желтая карточкаАльфонси Диего
90'+4
Ход матча
25'
32'
2:0
39'
59'
3:0
71'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha Ayari
-
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
История личных встреч
АИК
Варберг БоИС
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.29
|Питтас Яннис
|3 (1)
|0.14
|Тюкосен Мадс
|2
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.1
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.1
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.1
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Милошевич Александер
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.14
|Жуниор Элитон
|3
|0.14
|Ле Ру Люк
|2
|0.1
|Альфонси Оливер
|2
|0.1
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Oemuer Pektas
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Варберг БоИС
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
5
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Варберг БоИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
6
1
АИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Варберг БоИС
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
10% (2)
38% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
25%
4
21%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
17%
5
26%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
3
30%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
29%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
6
29%
76-90
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
3
14%
3
18%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
40
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
7
27%
7
18%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
4
15%
9
23%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
3
12%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1
Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Результаты матчей
АИК
Варберг БоИС
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АИК
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
1011
615
318
120
120
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5