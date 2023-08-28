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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 6867
Сириус
1:3
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
2' Гол
Корнелиус Дерек
0:2
28' Гол
Берг Оливер
43' Желтая карточка
Левицки Оскар
1:2
45' Гол
Wessam Abou Ali
62' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
1:3
74' Гол
Али Таха Абди
81' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
90'+7
1
Нильссон
Давид
5
Карлссон
Тобиас
III
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
7
Мэтьюз
Ташрик
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
6
Левицки
Оскар
11
Нанаси
Себастьян
20
Берг
Оливер
9
Телин
Исаак
Сириус
5-3-2
Мальмё
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

15 матчей

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед

История матчей

А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2.27
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
54

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.24
Перссон Хоаким 4 0.19
Хейер Мелкер 3 0.14
Wessam Abou Ali 3 0.14
Роше Джейми 2 0.1
Aron Bjarnason I 2 0.1
Алсанати Андре 2 0.1
Стенссон Даниэль 1 0.05
Видгрен Деннис 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.57
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.43
Али Таха Абди 5 0.24
Веккья Стефано 5 0.24
Рикс Сёрен 3 0.14
Ларссон Хуго 2 0.1
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Кристиансен Андерс 1 0.05
Сейдиу Патриот 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 5 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Де Кампс Юри 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 4 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Левицки Оскар 2 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Сириус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
0
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мальмё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
26
Сириус
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

15
16
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
7
47%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
5
31%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
5
25%
4
44%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
9%
5
19%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
3
27%
4
15%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

26
43
16 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
8%
9
21%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
9
35%
5
12%
31-45
4
15%
7
16%
46-60
2
8%
8
19%
61-75
4
15%
9
21%
76-90

Пропущено

35
18
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
6
17%
4
22%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
7
20%
5
28%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
5
14%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0
Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Сириус
Мальмё

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сириус
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3
2
9
2.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
12
9
3
18
2.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 21 15 3 3 46 - 17 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 21 5 5 11 27 - 34 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Стенссон Даниэль сделал результативную передачу.
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