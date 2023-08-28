Тур: 21. Стадион: Студентернас. Зрители: 6867
0'
0:1
2' ГолКорнелиус Дерек
0:2
28' ГолБерг Оливер
43' Желтая карточкаЛевицки Оскар
1:2
45' ГолWessam Abou Ali
62' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
1:3
74' ГолАли Таха Абди
81' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
90'+7
Ход матча
28'
0:2
43'
45'
74'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
31
Malcolm
Jeng
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Сириус
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
15 матчей
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
3.11
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2.27
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
54
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.24
|Перссон Хоаким
|4
|0.19
|Хейер Мелкер
|3
|0.14
|Wessam Abou Ali
|3
|0.14
|Роше Джейми
|2
|0.1
|Aron Bjarnason I
|2
|0.1
|Алсанати Андре
|2
|0.1
|Стенссон Даниэль
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|1
|0.05
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12 (2)
|0.57
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.43
|Али Таха Абди
|5
|0.24
|Веккья Стефано
|5
|0.24
|Рикс Сёрен
|3
|0.14
|Ларссон Хуго
|2
|0.1
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Кристиансен Андерс
|1
|0.05
|Сейдиу Патриот
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|5
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Де Кампс Юри
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|4
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Левицки Оскар
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Мальмё
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
0
Сириус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мальмё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
26
Сириус
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
15
16
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
7
47%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
5
31%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
5
25%
4
44%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
1
11%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
9%
5
19%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
6
22%
61-75
3
27%
4
15%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
27%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
26
43
16 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
8%
9
21%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
9
35%
5
12%
31-45
4
15%
7
16%
46-60
2
8%
8
19%
61-75
4
15%
9
21%
76-90
Пропущено
35
18
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
6
17%
4
22%
1-15
5
14%
2
11%
16-30
7
20%
5
28%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
5
14%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0
Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0
Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Сириус
Мальмё
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сириус
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
56
83
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
46
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
912
129
318
1011
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5