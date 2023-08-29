Тур: 20.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолJesper Strid
30' Желтая карточкаЭгнелль Адам
30' Желтая карточкаЛима Лукас
75' Желтая карточкаAmin Al-Hamawi
78' Желтая карточкаEdvin Dahlqvist
81' Желтая карточкаКаддура Амр
81' Желтая карточкаВеберг Чарли
81' Желтая карточкаРинг Эрик
82' Желтая карточкаВилар Бернардо
84' Желтая карточкаJesper Strid
1:1
85' ГолAmin Al-Hamawi
88' Желтая карточкаВагич Павле
90' Вторая желтая карточкаВагич Павле
90' Красная карточкаСтюарт Бакстер
1:2
90' ПенальтиЭгнелль Адам
90' Желтая карточкаЙоэльссон Калле
90'+12
Ход матча
10'
0:1
30'
30'
75'
78'
81'
81'
81'
82'
84'
85'
1:1
88'
90'
90'
90'
1:2
90'
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Полузащитник
-
-
23 Max Nilsson
-
-
-
-
22 Rasmus Wendt
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Хельсинборг
Ландскруна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.25
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.2
|Ринг Эрик
|3
|0.15
|Simon Bengtsson
|1
|0.05
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.05
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Cole Alexander
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.3
|Kofi Fosuhene Asare
|5 (1)
|0.25
|Camil Jebara
|2
|0.1
|Эдвардссон Давид
|2
|0.1
|Jesper Strid
|2
|0.1
|Дзабич Робин
|1
|0.05
|Melker Widell
|1
|0.05
|Эгнелль Адам
|1 (1)
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.05
|Erik Hedenquist
|1
|0.05
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Вилар Бернардо
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ландскруна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
3
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
13
Хельсинборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Ландскруна
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
8
53%
3
23%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
21%
6
25%
61-75
8
42%
4
17%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
18%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
5
18%
6
25%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
11
39%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Результаты матчей
Хельсинборг
Ландскруна
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
164
614
614
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7