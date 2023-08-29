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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
10' Гол
Jesper Strid
30' Желтая карточка
Эгнелль Адам
30' Желтая карточка
Лима Лукас
75' Желтая карточка
Amin Al-Hamawi
78' Желтая карточка
Edvin Dahlqvist
81' Желтая карточка
Каддура Амр
81' Желтая карточка
Веберг Чарли
81' Желтая карточка
Ринг Эрик
82' Желтая карточка
Вилар Бернардо
84' Желтая карточка
Jesper Strid
1:1
85' Гол
Amin Al-Hamawi
88' Желтая карточка
Вагич Павле
90' Вторая желтая карточка
Вагич Павле
90' Красная карточка
Стюарт Бакстер
1:2
90' Пенальти
Эгнелль Адам
90' Желтая карточка
Йоэльссон Калле
90'+12
1
Йоэльссон
Калле
34
Вагич
Павле
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
11
Ринг
Эрик
8
Альмаджед
Сумар
5
Cole
Alexander
22
Simon
Bengtsson
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
41
Lukas
Kjellnaes
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
Хельсинборг
3-4-3
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Ландскруна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:1
ШК
2:4

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 5 (1) 0.25
Amin Al-Hamawi 4 0.2
Ринг Эрик 3 0.15
Simon Bengtsson 1 0.05
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.05
Лупер Вильгельм 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Cole Alexander 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.3
Kofi Fosuhene Asare 5 (1) 0.25
Camil Jebara 2 0.1
Эдвардссон Давид 2 0.1
Jesper Strid 2 0.1
Дзабич Робин 1 0.05
Melker Widell 1 0.05
Эгнелль Адам 1 (1) 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 1 0.05
Erik Hedenquist 1 0.05
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 6 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Amar Muhsin 1 0
Вилар Бернардо 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Каддура Амр 1 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ландскруна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
3
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
13
Хельсинборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Ландскруна
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
8
53%
3
23%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
11%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
21%
6
25%
61-75
8
42%
4
17%
76-90

Пропущено

28
24
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
18%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
5
18%
6
25%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
11
39%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3

Результаты матчей

Хельсинборг
Ландскруна

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 20 10 6 4 34 - 15 36
5.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
6.
Ландскруна
 20 8 3 9 25 - 29 27
7.
Эстерсунд
 20 6 9 5 29 - 24 27
8.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
9.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
10.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
11.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
12.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
13.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
14.
Эргрюте
 20 4 7 9 22 - 31 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
6.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
7.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 10 2 5 3 15 - 15 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
11.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
12.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
13.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Эгнелль Адам получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Ousmane Diawara сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Jesper Strid бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 1:2 Ландскруна онлайн

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