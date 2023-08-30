Тур: 1. Стадион: Лахден.
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
27'
0:1
28'
19
Ярвинен
Ииро
14
David
Agbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
14 David AgboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Лахти
Интер Турку
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
12 побед 15 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
46 матчей
34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.9%
45.7%
30.4%
11 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
26.1%
45.7%
28.2%
12 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
61
58
Голов в среднем за матч
1.33
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|5 (1)
|0.24
|Зекири Альтин
|4
|0.19
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.1
|Tommi Jaentti
|2
|0.1
|Julius Tauriainen
|1
|0.05
|Onni Hanninen
|1
|0.05
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.38
|Юрю Томми
|4
|0.19
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.14
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.1
|Ойяла Матиас
|2
|0.1
|Алмен Микаэль
|2
|0.1
|Bismark Ampofo
|2
|0.1
|Ярвинен Ииро
|1
|0.05
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Нурми Ноа
|1
|0.05
|Лехтисало Отто
|1
|0.05
|Valentin Purosalo
|1
|0.05
|Boubou Diallo
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Шимунович Лука
|3
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Marin Ljubic
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Юрю Томми
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Боксалл Никко
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Интер Турку
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Интер Турку
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
13
Лахти
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Интер Турку
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
22%
3
23%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
5
42%
2
11%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
17
28
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
2
12%
5
18%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
3
18%
4
14%
76-90
Пропущено
28
30
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
2
7%
3
10%
1-15
5
18%
5
17%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
7
25%
7
23%
61-75
3
11%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0
Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1
Результаты матчей
Лахти
Интер Турку
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лахти
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
18
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
29
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
173
317
911
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|7
|2
|37 - 17
|43
|2.
|21
|13
|3
|5
|32 - 13
|42
|3.
|21
|11
|5
|5
|29 - 23
|38
|4.
|21
|10
|3
|8
|28 - 22
|33
|5.
|21
|9
|5
|7
|21 - 16
|32
|6.
|21
|9
|4
|8
|31 - 35
|31
|7.
|0:0
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|8.
|21
|4
|9
|8
|26 - 37
|21
|9.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|10.
|21
|4
|8
|9
|18 - 24
|20
|11.
|0:0
|21
|4
|8
|9
|17 - 28
|20
|12.
|21
|3
|6
|12
|20 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|9.
|10
|1
|9
|0
|17 - 15
|12
|10.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|2.
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|8.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 9
|9
|10.
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7