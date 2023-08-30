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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:2
Конец матча
Интер Турку
0'
8' Желтая карточка
Тамминен Матиас
0:1
27' Гол
Алмен Микаэль
28' Желтая карточка
David Agbo
1:1
53' Гол
Эль-Мухантир Ануар
56' Желтая карточка
Эль-Мухантир Ануар
61' Желтая карточка
Боксалл Никко
1:2
65' Гол
Нурми Ноа
74' Желтая карточка
Кабаши Ариан
87' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
90' Желтая карточка
Marin Ljubic
90'+4
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
33
Шимунович
Лука
27
Пеннинкангас
Теему
6
Samuel
Pasanen
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
34
Эль-Мухантир
Ануар
9
Matheus
Alves
I
24
Leon
Krekovic
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
18
Боксалл
Никко
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
14
David
Agbo
8
Ойяла
Матиас
24
Ставицки
Тимо
21
Тамминен
Матиас
10
Форселль
Петтери
Лахти
Интер Турку

История личных встреч

Лахти
Интер Турку

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
12 побед 15 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

46 матчей

34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.9%
45.7%
30.4%
11 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

26.1%
45.7%
28.2%
12 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

В
2:1
В
2:1
В
5:1
В
1:1
В
2:1
В
3:0
В
2:2
К
5:0
В
2:0
В
1:1
К
1:2
В
2:0
В
0:0
В
1:2
В
1:6
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
1:0
В
1:1
КЛ
2:1
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
КС
1:2
В
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:0
В
2:0
КЛ(1
2:1
КЛ(1
0:1
В
3:4
В
2:0
В
0:5
В
1:1
В
1:3
КЛ
0:1
К
3:4
В
1:3
В
1:1
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.08
1.27

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

61
58

Голов в среднем за матч

1.33
1.26

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Alves I 5 (1) 0.24
Зекири Альтин 4 0.19
Пирттийоки Юхо 2 0.1
Tommi Jaentti 2 0.1
Julius Tauriainen 1 0.05
Onni Hanninen 1 0.05
Вирта Эмели 1 0.05
Эль-Мухантир Ануар 1 0.05
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Samuel Pasanen 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.38
Юрю Томми 4 0.19
Форселль Петтери 3 (1) 0.14
Алмен Микаэль 3 0.14
Ойяла Матиас 2 0.1
Ставицки Тимо 2 (1) 0.1
Нурми Ноа 2 0.1
Bismark Ampofo 2 0.1
Ярвинен Ииро 1 0.05
Тамминен Матиас 1 0.05
Лехтисало Отто 1 0.05
Valentin Purosalo 1 0.05
Boubou Diallo 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 8 0
Джалу Бубакар 7 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кунингас Микко 5 0
Зекири Альтин 4 0
Шимунович Лука 3 0
Matheus Alves I 3 0
Вирта Эмели 3 0
Marin Ljubic 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Эль-Мухантир Ануар 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Ярвинен Ииро 4 0
Юрю Томми 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Ойяла Матиас 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
Яркко Висс 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Интер Турку
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
6
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Интер Турку
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
13
Лахти
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Интер Турку
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
1
7%
3
16%
76-90

Забито

8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

18
30
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
4
22%
6
20%
61-75
3
17%
4
13%
76-90

Пропущено

30
31
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
2
7%
3
10%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
3
10%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0
Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1

Результаты матчей

Лахти
Интер Турку

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лахти
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
3
3
18
1.5
10
11
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 21 12 7 2 37 - 17 43
2.
КуПС
 21 13 3 5 32 - 13 42
3.
СЯК Сейнайоки
 21 11 5 5 29 - 23 38
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Хонка
 21 9 5 7 21 - 16 32
6.
Интер Турку
 21 9 4 8 31 - 30 31
7.
Оулу
 21 9 4 8 31 - 35 31
8.
Хака
 21 4 9 8 26 - 37 21
9.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
10.
Ильвес
 21 4 8 9 18 - 24 20
11.
Лахти
 21 4 7 10 18 - 30 19
12.
Мариехамн
 21 3 6 12 20 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 15 - 12 17
7.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
8.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
9.
Хака
 10 1 9 0 17 - 15 12
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 10 2 2 6 9 - 15 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 3 1 17 - 7 21
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
6.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
7.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 10 2 3 5 8 - 9 9
10.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
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Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Кабаши Ариан 8
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      David Agbo получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Алмен Микаэль бьет в цель!
    Где смотреть матч Лахти 1:2 Интер Турку онлайн

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