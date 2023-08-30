Тур: 1. Стадион: Лахден.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаТамминен Матиас
0:1
27' ГолАлмен Микаэль
28' Желтая карточкаDavid Agbo
1:1
53' ГолЭль-Мухантир Ануар
56' Желтая карточкаЭль-Мухантир Ануар
61' Желтая карточкаБоксалл Никко
1:2
65' ГолНурми Ноа
74' Желтая карточкаКабаши Ариан
87' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
90' Желтая карточкаMarin Ljubic
90'+4
Ход матча
27'
0:1
28'
53'
61'
63'
65'
1:2
74'
90'
19
Ярвинен
Ииро
14
David
Agbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
14 David AgboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
28 Axel Kouame
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Лахти
Интер Турку
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
12 побед 15 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
46 матчей
34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.9%
45.7%
30.4%
11 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
26.1%
45.7%
28.2%
12 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.08
1.27
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
61
58
Голов в среднем за матч
1.33
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|5 (1)
|0.24
|Зекири Альтин
|4
|0.19
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.1
|Tommi Jaentti
|2
|0.1
|Julius Tauriainen
|1
|0.05
|Onni Hanninen
|1
|0.05
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|Эль-Мухантир Ануар
|1
|0.05
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.38
|Юрю Томми
|4
|0.19
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.14
|Алмен Микаэль
|3
|0.14
|Ойяла Матиас
|2
|0.1
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.1
|Нурми Ноа
|2
|0.1
|Bismark Ampofo
|2
|0.1
|Ярвинен Ииро
|1
|0.05
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Лехтисало Отто
|1
|0.05
|Valentin Purosalo
|1
|0.05
|Boubou Diallo
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|8
|0
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Шимунович Лука
|3
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Marin Ljubic
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Юрю Томми
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Интер Турку
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
6
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Интер Турку
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
13
Лахти
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Интер Турку
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
6
43%
2
11%
61-75
1
7%
3
16%
76-90
Забито
8
15
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
18
30
5 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
8
27%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
4
22%
6
20%
61-75
3
17%
4
13%
76-90
Пропущено
30
31
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
2
7%
3
10%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
3
10%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0
Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1
Результаты матчей
Лахти
Интер Турку
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лахти
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
19
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
183
318
1011
219
219
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7