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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Нэшвилл
Прогнозы 123
Интер Майами 91.9% (113)
X 3.3% (4)
Нэшвилл 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нэшвилл
1.50
4.80
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
6
Авилес
Томас
31
Миллер
Камаль
18
Альба
Жорди
3
Арройо
Диксон
5
Бускетс
Серхио
8
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
17
Мартинес
Хосеф
16
Тейлор
Роберт
30
Паникко
Эллиот
18
Мур
Шак
3
МакНотон
Лукас
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
6
Маккарти
Дакс
7
Пико
Фабрис
8
Леаль
Рэндэлл
19
Мьюл
Алекс
12
Банбери
Тил
Интер Майами
4-3-3
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нэшвилл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.26
Кампана Леонардо 4 0.17
Тейлор Роберт 2 0.09
Кремаски Бенджамин 1 0.04
Негри Франко 1 0.04
Руис Давид 1 0.04
Аллен Ноа 1 0.04
Месси Лионель 1 0.04
Гомес Диего 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Арройо Диксон 1 0.04
Жан Корентен 1 0.04
Стефанелли Николас 1 0.04
Боргелин Шанидер 1 0.04
Фрэй Ян 1 0.04
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 13 (4) 0.52
Пико Фабрис 4 0.16
Леаль Рэндэлл 3 0.12
Шаффельбург Джейкоб 3 0.12
Банбери Тил 2 0.08
Циммерман Уокер 2 0.08
Мьюл Алекс 1 0.04
Вашингтон Тейлор 1 0.04
МакНотон Лукас 1 0.04
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Тейлор Роберт 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Аллен Ноа 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Авилес Томас 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 5 1
Ловитц Дэниел 4 1
Банбери Тил 5 0
Пико Фабрис 3 1
Мур Шак 3 1
Маккарти Дакс 4 0
Циммерман Уокер 2 1
Леаль Рэндэлл 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Мухтар Хани 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
5
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Нэшвилл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

6
21
Интер Майами
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Нэшвилл
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
5
33%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
6
29%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Забито

26
31
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
2
8%
1
3%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
27%
9
29%
29%
31-45
6
23%
3
10%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
8
31%
10
32%
76-90

Пропущено

34
26
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
2
6%
4
15%
1-15
7
21%
5
19%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
7
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0
Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2

Результаты матчей

Интер Майами
Нэшвилл

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
9
9
14
1.5
11
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
8.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
10.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 7
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что пару дней назад "Интер Майами" одержал важную выездную победу над "Нью-Йорк Ред Буллз", но теперь команде Херардо Мартино нужно вновь переиграть крепкий "Нэшвилл", чтобы подобраться только к 13 месту в Восточной конференции. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Интер Майами" и "Нэшвиллом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Интер Майами 91.9% (113)
X 3.3% (4)
Нэшвилл 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нэшвилл
1.50
4.80
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Интер Майами - Нэшвилл онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами - Нэшвилл

Исход игры
Интер Майами
91.9% (113)
Ничья
3.3% (4)
Нэшвилл
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
44.7% (55)
3:1 Интер Майами
13.8% (17)
2:0 Интер Майами
12.2% (15)
1:0 Интер Майами
7.3% (9)
1:2 Нэшвилл
2.4% (3)
4:1 Интер Майами
1.6% (2)
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