Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
Позже
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Интер Майами
Нэшвилл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.26
|Кампана Леонардо
|4
|0.17
|Тейлор Роберт
|2
|0.09
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.04
|Негри Франко
|1
|0.04
|Руис Давид
|1
|0.04
|Аллен Ноа
|1
|0.04
|Месси Лионель
|1
|0.04
|Diego Gomez
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Арройо Диксон
|1
|0.04
|Жан Корентен
|1
|0.04
|Стефанелли Николас
|1
|0.04
|Боргелин Шанидер
|1
|0.04
|Фрэй Ян
|1
|0.04
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|13 (4)
|0.52
|Пико Фабрис
|4
|0.16
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.12
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.12
|Банбери Тил
|2
|0.08
|Циммерман Уокер
|2
|0.08
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.04
|МакНотон Лукас
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Тейлор Роберт
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашингтон Тейлор
|5
|1
|Ловитц Дэниел
|4
|1
|Банбери Тил
|5
|0
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мур Шак
|3
|1
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Циммерман Уокер
|2
|1
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Мухтар Хани
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
5
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Нэшвилл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
6
21
Интер Майами
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Нэшвилл
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
5
33%
5
28%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
6
29%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Забито
26
31
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
2
8%
1
3%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
27%
9
29%
29%
31-45
6
23%
3
10%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
8
31%
10
32%
76-90
Пропущено
34
26
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
2
6%
4
15%
1-15
7
21%
5
19%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0
Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Результаты матчей
Интер Майами
Нэшвилл
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
169
914
1114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|4.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|5.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|6.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|7.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 7
Прогнозы на матч Интер Майами - Нэшвилл
Исход игры
Интер Майами
86% (37)
Ничья
4.7% (2)
Нэшвилл
9.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
46.5% (20)
2:0 Интер Майами
20.9% (9)
1:0 Интер Майами
7% (3)
1:2 Нэшвилл
7% (3)
3:1 Интер Майами
4.7% (2)
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