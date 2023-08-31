Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
3:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолИнсинье Лоренцо
1:1
45' ГолКарранса Хулиан
2:1
58' ГолDeandre Kerr
3:1
63' ГолОсорио Джонатан
76' Желтая карточкаИбарра Франко
87' Желтая карточкаРомеро Томас
90' Желтая карточкаГлеснес Якоб
90' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
90' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточкаВаскес Виктор II
90' Красная карточкаБуэно Хесус
90'+9
Ход матча
23'
1:0
45'
1:1
58'
2:1
63'
3:1
76'
87'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ромеро
Томас
29
Deandre
Kerr
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
83 Hugo Mbongue
-
90 Luka Gavran
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Торонто
Филадельфия Юнион
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.81
1.31
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.19
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.15
|Deandre Kerr
|4
|0.15
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Kobe Franklin
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|11
|0.44
|Газдаг Даниэль
|10 (9)
|0.4
|Уре Микаэль
|8
|0.32
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0.08
|МакГлинн Джек
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|4
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|0
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Буэно Хесус
|1
|2
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Филадельфия Юнион
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
11
Торонто
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
2
20
Торонто
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
59% (16)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
11
31
Голы по времени матча
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 14
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
9
41%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
2
12%
2
9%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
7%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Забито
8
21
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
4
19%
76-90
Пропущено
23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
8
35%
2
22%
76-90
Забито
25
43
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 6
3
12%
4
9%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
3
12%
14
33%
31-45
5
20%
9
21%
46-60
6
24%
5
12%
61-75
4
16%
6
14%
76-90
Пропущено
37
30
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 17
2
5%
7
23%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
12
32%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0
Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Торонто
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Торонто
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
92
68
65
113
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
113
211
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
205
819
1312
126
718
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7