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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
3:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
23' Гол
Инсинье Лоренцо
1:1
45' Гол
Карранса Хулиан
2:1
58' Гол
Deandre Kerr
3:1
63' Гол
Осорио Джонатан
76' Желтая карточка
Ибарра Франко
87' Желтая карточка
Ромеро Томас
90' Желтая карточка
Глеснес Якоб
90' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
90' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточка
Васкес Виктор II
90' Красная карточка
Буэно Хесус
90'+9
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
17
Рустед
Сигурд
4
Брэдли
Майкл
28
Петретта
Рауль
5
Ибарра
Франко
52
Alonso
Coello
Camarero
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
24
Инсинье
Лоренцо
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
Торонто
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Торонто
Филадельфия Юнион

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
23.5%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

М
4:2
М
4:0
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.81
1.31

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.19
Инсинье Лоренцо 4 0.15
Deandre Kerr 4 0.15
Осорио Джонатан 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Кэй Марк-Энтони 2 0.07
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Kobe Franklin 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 11 0.44
Газдаг Даниэль 10 (9) 0.4
Уре Микаэль 8 0.32
Мартинес Хосе Андрес 2 0.08
МакГлинн Джек 2 0.08
Вагнер Кай 1 0.04
Торрес Хоакин 1 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Лоу Дэмион 1 0.04
Перея Андрес 1 0.04
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Салливан Куинн 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 4 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Themi Antonoglou 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 2
Мартинес Хосе Андрес 8 0
Бедойя Алехандро 5 0
Глеснес Якоб 5 0
Флэк Леон 5 0
Буэно Хесус 1 2
Газдаг Даниэль 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Вагнер Кай 3 0
Харриэль Натан 3 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Филадельфия Юнион
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
11
Торонто
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

2
20
Торонто
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
59% (16)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

11
31

Голы по времени матча

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 14
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
9
41%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
2
12%
2
9%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
7%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
4
19%
76-90

Пропущено

23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
11%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
8
35%
2
22%
76-90

Забито

25
43
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 6
3
12%
4
9%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
3
12%
14
33%
31-45
5
20%
9
21%
46-60
6
24%
5
12%
61-75
4
16%
6
14%
76-90

Пропущено

37
30
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 17
2
5%
7
23%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
12
32%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0
Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Торонто
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Торонто
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
2
6
8
1.5
6
5
1
13
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
3
2
11
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
20
5
8
19
1.5
13
12
1
26
2.5
7
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 32 38
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
7.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 38 37
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 26 7 8 11 29 - 41 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 24 6 7 11 28 - 38 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 15 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 18 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
11.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 23 8
14.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
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