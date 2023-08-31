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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
68' Желтая карточка
Фелипе
72' Желтая карточка
Джонс Деррик
75' Желтая карточка
Араухо Сесар
1:0
81' Пенальти
Копетти Энцо
1:1
88' Гол
Охеда Мартин
90' Желтая карточка
Копетти Энцо
90'+11
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
15
Бендер
Бен
11
Свидерски
Кароль
10
Деягере
Брехт
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
21
Урсо
Жуниор
5
Араухо
Сесар
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
7
Энрике
Рамиро
13
Макгуайр
Дункан
Шарлотт
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Орландо Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОК
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.28
Копетти Энцо 5 (1) 0.2
Мерам Джастин 3 0.12
Бендер Бен 3 0.12
Юзвяк Камиль 2 0.08
Вествуд Эшли 2 0.08
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.08
Кембридж Брэндон 2 0.08
Линдси Джейлин 1 0.04
Гейнс Маккинзи 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Арфилд Скотт 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 10 (5) 0.38
Макгуайр Дункан 8 0.31
Охеда Мартин 5 0.19
Кара Эркан 5 0.19
Ангуло Иван 4 0.15
Энрике Рамиро 2 0.08
Араухо Сесар 1 0.04
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.04
Вильдер Картахена 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Rafael Santos2 1 0.04
Карлос Антонио 1 0.04
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 9 0
Копетти Энцо 7 0
Бёрн Натан 6 0
Свидерски Кароль 6 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 0
Вильдер Картахена 6 0
Араухо Сесар 6 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 5 0
Янссон Робин 4 0
Фелипе 4 0
Холлидей Майкл 2 0
Гальесе Педро 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Торрес Факундо 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Энрике Рамиро 2 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
6
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
18
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Орландо Сити
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
19%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
4
25%
5
24%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
6
35%
4
20%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
5
29%
29%
7
35%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

33
41
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
12%
4
10%
1-15
9
27%
7
17%
16-30
4
12%
2
5%
31-45
6
18%
13
32%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
4
12%
9
22%
76-90

Пропущено

42
30
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
5
12%
1
3%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
10
24%
4
13%
31-45
9
21%
6
20%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
7
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0
Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0

Результаты матчей

Шарлотт
Орландо Сити

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
7
6
1
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
5
11
14
1.5
13
13
3
22
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 32 38
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
7.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 38 37
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 26 7 8 11 29 - 41 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 24 6 7 11 28 - 38 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 15 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 18 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
11.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 23 8
14.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Перейра Маурисио уходит с поля. Ангуло Иван выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Деягере Брехт уходит с поля. Мерам Джастин выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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