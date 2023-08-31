Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:1
Конец матча
0'
68' Желтая карточкаФелипе
72' Желтая карточкаДжонс Деррик
75' Желтая карточкаАраухо Сесар
1:0
81' ПенальтиКопетти Энцо
1:1
88' ГолОхеда Мартин
90' Желтая карточкаКопетти Энцо
90'+11
Ход матча
61'
68'
72'
75'
81'
1:0
88'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
15
Бендер
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Шарлотт
Орландо Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7 (1)
|0.28
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.2
|Мерам Джастин
|3
|0.12
|Бендер Бен
|3
|0.12
|Юзвяк Камиль
|2
|0.08
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.08
|Кембридж Брэндон
|2
|0.08
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Арфилд Скотт
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|10 (5)
|0.38
|Макгуайр Дункан
|8
|0.31
|Охеда Мартин
|5
|0.19
|Кара Эркан
|5
|0.19
|Ангуло Иван
|4
|0.15
|Энрике Рамиро
|2
|0.08
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.04
|Вильдер Картахена
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Rafael Santos2
|1
|0.04
|Карлос Антонио
|1
|0.04
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|9
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Араухо Сесар
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Энрике Рамиро
|2
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
6
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
18
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Орландо Сити
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
19%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
4
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
6
35%
4
20%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
5
29%
29%
7
35%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
33
41
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
4
12%
4
10%
1-15
9
27%
7
17%
16-30
4
12%
2
5%
31-45
6
18%
13
32%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
4
12%
9
22%
76-90
Пропущено
42
30
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
5
12%
1
3%
1-15
3
7%
5
17%
16-30
10
24%
4
13%
31-45
9
21%
6
20%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
7
17%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0
Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0
Результаты матчей
Шарлотт
Орландо Сити
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
57
76
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
215
1114
1313
322
521
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7