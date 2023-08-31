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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
30' Гол
Вриони Джакомо
39' Желтая карточка
Хиль Начо
67' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
74' Желтая карточка
Полстер Мэтт
90'+4
36
Эдвардс
Эрл
8
Полстер
Мэтт
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
44
Свит
Бен
14
Харкс
Иэн
28
Кэй
Марк-Энтони
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
5
Страуд
Питер
8
Амайя
Фрэнки
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
9
Кабесас
Уртадо
Хорхе
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-1-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед

43 матча

34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.9%
46.5%
25.6%
12 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
18.6%
41.9%
17 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

СИЦА
0:0
М
2:1
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.71
0.95

Среднее время на гол

52
94

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.1

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

74
44

Голов в среднем за матч

1.72
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (2) 0.28
Вуд Бобби 7 0.28
Вриони Джакомо 6 0.24
Боу Густаво 5 0.2
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Бай Брэндон 2 0.08
Бак Ноуэл 2 0.08
Харкс Иэн 2 0.08
Борреро Дилан 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Кэй Марк-Энтони 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амайя Фрэнки 4 0.15
Фернандес Омир 3 (1) 0.12
Ванзейр Данте 2 0.08
Барлоу Том 2 0.08
Маноэль Элиас 2 0.08
Рейес Андрес 2 0.08
Бёрк Кори 2 0.08
Толкин Джон 1 0.04
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Хиль Начо 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 9 1
Данкан Кайл 8 0
Кассерес Кристиан 7 0
Харпер Кэмерон 5 1
Нилис Шон 6 0
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Ндам Хассан 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
7
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
16
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

30
8
17 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
1
13%
16-30
11
37%
2
25%
31-45
7
23%
2
25%
46-60
3
10%
1
13%
61-75
3
10%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
8
47%
76-90

Пропущено

21
15
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
33%
76-90

Забито

41
25
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
7%
0
0%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
12
29%
29%
5
20%
31-45
7
17%
6
24%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
7
17%
10
40%
76-90

Пропущено

31
27
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
6
19%
3
11%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
12
39%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
5
9
6
7
2.5
1
13
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
10
13
12
1.5
5
21
7
18
2.5
1
25
2
23
3.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 32 38
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
7.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 38 37
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 26 7 8 11 29 - 41 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 24 6 7 11 28 - 38 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 15 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 18 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
11.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 23 8
14.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хиль Начо получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кэй Марк-Энтони сделал результативную передачу.
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