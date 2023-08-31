Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолВриони Джакомо
39' Желтая карточкаХиль Начо
67' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
74' Желтая карточкаПолстер Мэтт
90'+4
Ход матча
30'
39'
67'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
44
Свит
Бен
14
Харкс
Иэн
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
74
Барлоу
Том
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Richie Williams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед
43 матча
34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.9%
46.5%
25.6%
12 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
18.6%
41.9%
17 побед 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.71
0.95
Среднее время на гол
52
94
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.1
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
74
44
Голов в среднем за матч
1.72
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.28
|Вуд Бобби
|7
|0.28
|Вриони Джакомо
|6
|0.24
|Боу Густаво
|5
|0.2
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Бак Ноуэл
|2
|0.08
|Харкс Иэн
|2
|0.08
|Борреро Дилан
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амайя Фрэнки
|4
|0.15
|Фернандес Омир
|3 (1)
|0.12
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Барлоу Том
|2
|0.08
|Маноэль Элиас
|2
|0.08
|Рейес Андрес
|2
|0.08
|Бёрк Кори
|2
|0.08
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|9
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Харпер Кэмерон
|5
|1
|Нилис Шон
|6
|0
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
7
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
16
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
30
8
17 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
2
7%
0
0%
1-15
4
13%
1
13%
16-30
11
37%
2
25%
31-45
7
23%
2
25%
46-60
3
10%
1
13%
61-75
3
10%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
8
47%
76-90
Пропущено
21
15
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
33%
76-90
Забито
41
25
22 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
7%
0
0%
1-15
7
17%
3
12%
16-30
12
29%
29%
5
20%
31-45
7
17%
6
24%
46-60
5
12%
1
4%
61-75
7
17%
10
40%
76-90
Пропущено
31
27
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
6
19%
3
11%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
19%
3
11%
46-60
4
13%
3
11%
61-75
12
39%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
59
67
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1610
1312
521
718
125
223
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7