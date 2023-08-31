Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ПенальтиEmanuel Reynoso2
2:0
28' ГолEmanuel Reynoso2
3:0
43' ГолПукки Теэму
48' Желтая карточкаГальван Бриан
58' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
64' Желтая карточкаТаварес Сидней
71' Желтая карточкаУилсон Дэнни
76' Желтая карточкаРонен Коннор
79' Желтая карточкаБомбито Мойс
90'+2
Ход матча
18'
1:0
28'
2:0
43'
48'
58'
64'
71'
76'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
22
Пукки
Теэму
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
28
Николсон
Сэм
20
Ронен
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.24
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.24
|Mender Garcia
|3
|0.12
|Ариага Кервин
|2
|0.08
|Пукки Теэму
|2
|0.08
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.08
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Чжон Сан Бин
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Miguel Tapias
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|1
|0.04
|Devin Padelford
|1
|0.04
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Абубакар Лалас
|2
|0.08
|Бассетт Коул
|2
|0.08
|Кабрал Кевин
|2
|0.08
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тейлор Ди Джей
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Emanuel Reynoso2
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|7
|1
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Колорадо Рэпидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Колорадо Рэпидс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
12
3
Миннесота Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Колорадо Рэпидс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
18
8
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
1
8%
2
22%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
5
31%
2
7%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
31%
1
14%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
33%
1
10%
76-90
Забито
29
16
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 15
2
7%
2
13%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
8
28%
5
31%
76-90
Пропущено
34
37
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
3
9%
4
11%
1-15
7
21%
8
22%
16-30
5
15%
7
19%
31-45
9
26%
5
14%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
9
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2
Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
6 раз 50%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 28%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
15 раз 60%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
58
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1015
718
520
322
124
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7