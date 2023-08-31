Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЧеберко Евгений
1:0
14' ГолБэрд Кори
58' Желтая карточкаДорси Гриффин
71' Желтая карточкаЗавадски Шон
81' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
87' Желтая карточкаСвятченко Эрик
2:0
90' ГолАлию Ибрахим
90'+8
Ход матча
14'
1:0
58'
67'
71'
87'
90'
2:0
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
25
Завадски
Шон
27
Арфстен
Макс
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.64
Среднее время на гол
60
141
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
1.61
0.74
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
Среднее время на гол
55
121
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.35
|Бэрд Кори
|6
|0.23
|Эррера Эктор
|3
|0.12
|Thor Ulfarsson
|3
|0.12
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.08
|Алию Ибрахим
|2
|0.08
|Франко Иван
|2
|0.08
|Nelson Quinones
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Смит Брэд
|1
|0.04
|Микаэль
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Кларк Стив
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.38
|Кристиан Рамирез
|8
|0.31
|Эрнандес Хуан
|6 (1)
|0.23
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.15
|Моррис Эйдан
|4
|0.15
|Йебоа Яв
|3
|0.12
|Завадски Шон
|3
|0.12
|Арфстен Макс
|2
|0.08
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.08
|Амундсен Мальте
|2
|0.08
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Росси Диего
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Эскобар Франко
|7
|0
|Микаэль
|5
|1
|Святченко Эрик
|5
|0
|Карраскилья Адальберто
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Nelson Quinones
|3
|1
|Кларк Стив
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Франко Иван
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Завадски Шон
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Коламбус Крю
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
10
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
6
34
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
27% (7)
12% (3)
Коламбус Крю
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
12
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
8
44
Голы по времени матча
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
7
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
7
27%
1
7%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
1
13%
1
4%
1-15
3
38%
6
25%
16-30
1
13%
2
8%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
9
38%
76-90
Забито
10
35
7 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
19 Не забивали 12
2
20%
6
17%
1-15
3
30%
6
17%
16-30
2
20%
7
20%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
2
20%
5
14%
61-75
1
10%
6
17%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
7
30%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
36
49
18 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
9
25%
7
14%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
6
17%
11
22%
31-45
2
6%
9
18%
46-60
8
22%
8
16%
61-75
8
22%
7
14%
76-90
Пропущено
31
36
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
6
17%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
7
23%
7
19%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
6
19%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4
Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
113
49
59
310
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
211
57
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
242
1016
1610
521
521
323
323
125
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7