  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
4' Желтая карточка
Чеберко Евгений
1:0
14' Гол
Бэрд Кори
58' Желтая карточка
Дорси Гриффин
71' Желтая карточка
Завадски Шон
81' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
87' Желтая карточка
Святченко Эрик
2:0
90' Гол
Алию Ибрахим
90'+8
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
11
Бэрд
Кори
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
25
Завадски
Шон
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
19
Рассел-Роу
Джейсен
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Коламбус Крю

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
2:0
М
1:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.64

Среднее время на гол

60
141

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.74

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17

Среднее время на гол

55
121

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.35
Бэрд Кори 6 0.23
Эррера Эктор 3 0.12
Thor Ulfarsson 3 0.12
Карраскилья Адальберто 2 0.08
Стирс Дэниэл 2 0.08
Алию Ибрахим 2 0.08
Франко Иван 2 0.08
Nelson Quinones 2 0.08
Эскобар Франко 2 0.08
Смит Брэд 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Кларк Стив 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.38
Кристиан Рамирез 8 0.31
Эрнандес Хуан 6 (1) 0.23
Рассел-Роу Джейсен 4 0.15
Моррис Эйдан 4 0.15
Йебоа Яв 3 0.12
Завадски Шон 3 0.12
Арфстен Макс 2 0.08
Нэйджби Дарлингтон 2 0.08
Амундсен Мальте 2 0.08
Мэцан Александру 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Росси Диего 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Эскобар Франко 7 0
Микаэль 5 1
Святченко Эрик 5 0
Карраскилья Адальберто 5 0
Artur Moraes III 5 0
Nelson Quinones 3 1
Кларк Стив 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Амундсен Мальте 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Завадски Шон 4 0
Морейра Стивен 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Коламбус Крю
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
10
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

6
34
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
27% (7)
12% (3)
Коламбус Крю
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

8
44

Голы по времени матча

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
7
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
6
23%
3
21%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Пропущено

8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
1
13%
1
4%
1-15
3
38%
6
25%
16-30
1
13%
2
8%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
9
38%
76-90

Забито

10
35
7 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
19 Не забивали 12
2
20%
6
17%
1-15
3
30%
6
17%
16-30
2
20%
7
20%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
2
20%
5
14%
61-75
1
10%
6
17%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
7
30%
3
25%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

36
49
18 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
9
25%
7
14%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
6
17%
11
22%
31-45
2
6%
9
18%
46-60
8
22%
8
16%
61-75
8
22%
7
14%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
5
16%
3
8%
1-15
6
19%
6
17%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
7
23%
7
19%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
6
19%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4
Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
11
3
4
9
2.5
5
9
3
10
3.5
3
11
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
5
7
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
24
2
10
16
1.5
16
10
5
21
2.5
5
21
3
23
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 32 38
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
7.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 38 37
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 26 7 8 11 29 - 41 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 24 6 7 11 28 - 38 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 15 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 18 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
11.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 23 8
14.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Рассел-Роу Джейсен уходит с поля. Росси Диего выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Г О О О О Л - Бэрд Кори бьет в цель!
    • 4'
      Чеберко Евгений получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Крю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     