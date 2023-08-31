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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Первый тайм: 21'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
16' Гол
Бойд Тайлер
19' Желтая карточка
Tonhao

Ход матча

16'
0:1
Бойд Тайлер
(Эдвардс Рахим)
19'
Tonhao
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.28
3.90
3.50
Все Коэффициенты
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
15
Завалета
Эрик
4
Ёсида
Мая
44
Эдвардс
Рахим
20
Серрильо
Эдвин
16
Росель
Ориоль
10
Коста
Дуглас
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

47 матчей

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.5%
42.6%
31.9%
12 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.55

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

38
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.52

Среднее время на гол

52
59

Всего голов

77
72

Голов в среднем за матч

1.64
1.53

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.46
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.27
Трауко Мигель 3 0.12
Акапо Карлос 2 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 6 0.25
Пуч Рикард 4 0.17
Preston Judd 3 0.13
Дельгадо Марко 2 0.08
Йовелич Деян 2 0.08
Бругман Гастон 2 (1) 0.08
Касерес Мартин 2 0.08
Леердам Келвин 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Шарп Билли 1 (1) 0.04
Коста Дуглас 0 0
Ёсида Мая 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Марье Поль 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Груэсо Карлос 5 0
Tonhao 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 5 0
Julian Aude 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Мавинга Крис 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

6
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
44% (11)
4% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
4
44%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
22
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
3
33%
2
9%
16-30
3
33%
5
23%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
1
11%
3
14%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
9
39%
3
19%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
5
17%
1
4%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
17%
9
33%
61-75
6
21%
6
22%
76-90

Пропущено

32
38
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
4
13%
5
13%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
9
28%
8
21%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
2
6%
11
29%
61-75
10
31%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 28%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
7
4
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
8
8
17
1.5
10
13
1
24
2.5
3
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 26 10 8 8 30 - 32 38
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 10 7 8 42 - 35 37
7.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 38 37
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 26 7 8 11 29 - 41 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 24 6 7 11 28 - 38 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 6 11 10 27 - 35 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 15 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 4 3 16 - 15 19
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 13 6 3 4 17 - 18 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
11.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 23 8
14.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.28
3.90
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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Лос-Анджелес Гэлакси
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