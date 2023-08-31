Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолБойд Тайлер
19' Желтая карточкаTonhao
1:1
29' Гол в свои воротаCalegari
2:1
31' ГолЭбобисс Жереми
43' Желтая карточкаАкапо Карлос
2:2
50' ГолПуч Рикард
2:3
61' ПенальтиЙовелич Деян
65' Желтая карточкаТрауко Мигель
75' Желтая карточкаГруэсо Карлос
83' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
90' Желтая карточкаМарье Поль
90' Желтая карточкаJulian Aude
90'+10
Ход матча
16'
0:1
19'
29'
1:1
31'
43'
50'
2:2
61'
2:3
65'
75'
83'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
2
Calegari
10
Коста
Дуглас
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
47 матчей
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.5%
42.6%
31.9%
12 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.55
Среднее время на гол
57
58
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.73
1.52
Среднее время на гол
52
59
Всего голов
77
72
Голов в среднем за матч
1.64
1.53
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.46
|Эбобисс Жереми
|8 (1)
|0.31
|Трауко Мигель
|3
|0.12
|Акапо Карлос
|2
|0.08
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|6
|0.25
|Пуч Рикард
|5
|0.21
|Йовелич Деян
|3 (1)
|0.13
|Preston Judd
|3
|0.13
|Дельгадо Марко
|2
|0.08
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.08
|Касерес Мартин
|2
|0.08
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Ёсида Мая
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марье Поль
|7
|0
|Жудсон
|5
|1
|Груэсо Карлос
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Tonhao
|5
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Мавинга Крис
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
6
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
6
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
42% (11)
8% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
4
21%
5
38%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
5
38%
2
9%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
7
30%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
9
39%
3
19%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
17%
1
3%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
5
17%
10
32%
61-75
6
20%
6
19%
76-90
Пропущено
36
39
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
4
11%
5
13%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
9
25%
9
23%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
3
8%
11
28%
61-75
10
28%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
101
85
74
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
168
917
1113
125
420
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|6.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 39
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7