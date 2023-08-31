Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
13'
1:0
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
25
Emeka
Eneli
26
Луна
Диего
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
37 матчей
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.76
1.35
Среднее время на гол
51
66
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.7
1.18
Среднее время на гол
52
76
Всего голов
64
47
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|6 (1)
|0.23
|Боли Франк
|6
|0.23
|Асприлья Дайрон
|4
|0.15
|Москера Хуан
|2
|0.08
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Браво Клаудио III
|1
|0.04
|Мора Фелипе
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.23
|Мусовски Дэниел
|5
|0.19
|Руис Пабло
|4
|0.15
|Крейлах Дамир
|4
|0.15
|Глэд Джастин
|4
|0.15
|Джулио Андерсон
|4
|0.15
|Луна Диего
|3
|0.12
|Рубин Рубио
|2
|0.08
|Carlos Gomez
|1
|0.04
|Аранго Кристиан
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Чара Диего
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Боли Франк
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Вера Брайан
|6
|0
|Охеда Брайан
|6
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Реал Солт-Лейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
5
Портленд Тимберс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
3
15
Портленд Тимберс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
52% (13)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Реал Солт-Лейк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
15%
3
17%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
6
33%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
13%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
25%
5
25%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Забито
31
36
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
9
29%
29%
8
22%
76-90
Пропущено
38
36
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
5
13%
5
14%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
9
24%
8
22%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
8
21%
6
17%
61-75
7
18%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3
Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
57
67
39
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
211
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
718
1213
322
619
124
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|1:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|30 - 32
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|42 - 35
|37
|7.
|0:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 38
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 41
|29
|13.
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|28 - 38
|25
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|13.
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|27 - 35
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|1:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 18
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|14.
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7