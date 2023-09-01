Тур: 21.
0'
0:1
35' ГолКроон Самуэль
0:2
44' ГолХольмберг Карл
0:3
53' ГолХольмберг Карл
62' Желтая карточкаТагессон Линус
87' Желтая карточкаАбрахам Саргон
90' Желтая карточкаБеркрот Никлас
90'+5
Ход матча
35'
0:1
44'
0:2
53'
0:3
62'
87'
90'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Adam Bark
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эргрюте
Эребру
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|5
|0.24
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.14
|Дальквист Исак
|2
|0.1
|Hady Saleh Karim
|2
|0.1
|Тагессон Линус
|2
|0.1
|Муянич Амел
|2
|0.1
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Дротт Джонатан
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Свенссон Уильям
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Хольмен Кевин
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|7
|0.33
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.24
|Валкер Кевин
|2
|0.1
|Сегер Давид
|2
|0.1
|Adam Bark
|2
|0.1
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Андрессон Аксель
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Adi Fisic
|1
|0.05
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|7
|0
|Erion Sadiku
|7
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Тагессон Линус
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
12
8
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
11
Эргрюте
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эребру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
8
50%
4
31%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
29%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
25%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Забито
23
24
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
9%
6
25%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
9
39%
5
21%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
5
22%
5
21%
76-90
Пропущено
33
24
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
6
18%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
3
9%
6
25%
61-75
7
21%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Эребру
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0
Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2
Результаты матчей
Эргрюте
Эребру
Точный счет
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
19
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
138
615
813
219
318
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7