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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Эргрюте
0:3
Конец матча
Эребру
0'
0:1
35' Гол
Кроон Самуэль
0:2
44' Гол
Хольмберг Карл
0:3
53' Гол
Хольмберг Карл
62' Желтая карточка
Тагессон Линус
87' Желтая карточка
Абрахам Саргон
90' Желтая карточка
Беркрот Никлас
90'+5
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
6
Хольмен
Кевин
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
15
Дальквист
Исак
16
Дальстрём
Виллиам
11
Noah
Christoffersson
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
27
Вальгейрссон
Вальгейр
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Эргрюте
4-3-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Эргрюте
Эребру

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
2:0
А
2:2
А
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 5 0.24
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.14
Дальквист Исак 2 0.1
Hady Saleh Karim 2 0.1
Тагессон Линус 2 0.1
Муянич Амел 2 0.1
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Дротт Джонатан 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Свенссон Уильям 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Хольмен Кевин 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 7 0.33
Миллескуг Ноэль 5 0.24
Валкер Кевин 2 0.1
Сегер Давид 2 0.1
Adam Bark 2 0.1
Ларссон Джейк 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Андрессон Аксель 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Adi Fisic 1 0.05
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 7 0
Erion Sadiku 7 0
Hady Saleh Karim 4 1
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Тагессон Линус 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Хольмен Кевин 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Валкер Кевин 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Samuel Dahl 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

12
8
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
11
Эргрюте
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Эребру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
8
50%
4
31%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
29%
5
45%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
25%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Забито

23
24
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
9%
6
25%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
9
39%
5
21%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Пропущено

33
24
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
6
18%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
3
9%
6
25%
61-75
7
21%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Эребру
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0
Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2

Результаты матчей

Эргрюте
Эребру

Точный счет

2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
8
13
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 20 10 6 4 34 - 15 36
5.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
6.
Ландскруна
 20 8 3 9 25 - 29 27
7.
Эстерсунд
 20 6 9 5 29 - 24 27
8.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
9.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
10.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
11.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
6.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
7.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Сегер Давид сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
    • 35'
      Сегер Давид сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Кроон Самуэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 0:3 Эребру онлайн

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