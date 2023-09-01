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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Оденсе
1:2
Конец матча
Вайле
0'
1:0
14' Гол
Don Deedson Louicius
1:1
20' Гол
Леуритсен Тобиас
1:2
82' Гол
Ассехнун Джасин-Амин
86' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
90' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
90' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид
90' Желтая карточка
Кёлер Свен
90' Желтая карточка
Колингер Денис
90'+12

Ход матча

14'
Don Deedson Louicius
(Кадри Башким)
1:0
20'
1:1
Леуритсен Тобиас
41'
Mihajlo Ivancevic
Tobias Slotsager
 
66'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Офори Эбенезер
66'
 
Эззатоллахи Саид
Бусуладжич Азер
76'
Tyler Burey
Don Deedson Louicius
 
76'
Charly Horneman
Сельвен Йоханнес
 
80'
 
Ювара Муса
Леуритсен Тобиас
80'
 
Ролантссон Гилли
Marius Elvius
82'
1:2
Ассехнун Джасин-Амин
(Ювара Муса)
84'
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
 
85'
Aske Adelgaard
Микельсон Николас
 
86'
 
Ассехнун Джасин-Амин
90'
 
Альбентоса Рауль
90'
 
Эззатоллахи Саид
90'
 
Колингер Денис
Онугха Герман
90'
Кёлер Свен
 
90'
 
Колингер Денис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
2
Микельсон
Николас
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
19
Сельвен
Йоханнес
22
Хаяль
Рами
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
8
Бусуладжич
Азер
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
9
Онугха
Герман
25
Леуритсен
Тобиас
Оденсе
4-2-3-1
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Вайле

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
2:3
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
0:0
СД
6:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
0:2
ТМК
4:0
К
0:4
ТМС
1:1
СЛ
0:5
СЛ
2:0
СЛ
1:3
ТМС
5:3

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
2.13

Среднее время на гол

43
42

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
0.92

Среднее время на гол

80
98

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 3 0.43
Don Deedson Louicius 3 0.43
Хаяль Рами 1 (1) 0.14
Буя Турай Мохамед 1 0.14
Манне Аласана 1 0.14
Микельсон Николас 1 0.14
Тонгья Франко 1 0.14
Charly Horneman 1 0.14
Сельвен Йоханнес 1 0.14
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.43
Альбентоса Рауль 1 0.14
Леуритсен Тобиас 1 0.14
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.14
Ювара Муса 0 0
Барри Хамза 0 0
Kristian Kirkegaard 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Кёлер Свен 1 0
Andreas Alm 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 4 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Эззатоллахи Саид 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
0
Оденсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вайле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

11
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2
Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1
Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Оденсе
Вайле

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 6 5 0 1 18 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Брондбю
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Норшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 4
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Вайле Леуритсен Тобиас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Оденсе: 57%, Вайле: 43%.
  • 102'
    Буя Турай Мохамед наказан за толчок Альбентоса Рауль
  • 101'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Матч возобновлен
  • 100'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вайле.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Вайле: 43%.
    • 51'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Бьёрн Паульсен выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 49'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 47'
      Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Вайле контролирует мяч.
    • 46'
      Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Вайле: 44%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 45'
      Дон Дидсон Луисиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Бусуладжич Азер успешно блокирует удар.
    • 45'
      Овюсу Лерой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Сельвен Йоханнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Велков Стефан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 43'
      Леуритсен Тобиас из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Mihajlo Ivancevic.
    • 42'
      Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Tobias Slotsager получил травму и заменен. Mihajlo Ivancevic выходит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Оденсе: 51%, Вайле: 49%.
    • 40'
      Tobias Slotsager на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Вайле: 50%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Офори Эбенезер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 35'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Tobias Slotsager успешно блокирует удар.
    • 35'
      Леуритсен Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 33'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Сельвен Йоханнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Тротт Натан делает важнейший сейв!
    • 32'
      Кёлер Свен нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 32'
      Сельвен Йоханнес из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 31'
      Oliver Provstgaard выиграл воздушное противоборство у Дон Дидсон Луисиус.
    • 31'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 30'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вайле.
    • 30'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Вайле: 47%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 30'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 29'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тротт Натан делает важнейший сейв!
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Бусуладжич Азер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Вайле: 47%.
    • 25'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 23'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Дон Дидсон Луисиус выиграл воздушное противоборство у Oliver Provstgaard.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 22'
      Онугха Герман из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 22'
      Oliver Provstgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Контроль мяча: Оденсе: 53%, Вайле: 47%.
    • 20'
      Команда Вайле сравняла счет! Игра продолжается!
    • 20'
      Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас забивает ударом с правой ноги!
    • 19'
      Кёлер Свен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 19'
      Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Бусуладжич Азер нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Овюсу Лерой из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Бусуладжич Азер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 17'
      Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Оденсе: 67%, Вайле: 33%.
    • 15'
      Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 14'
      Кадри Башким сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О О Л - Дон Дидсон Луисиус из команды Оденсе легко посылает мяч в пустые ворота правой! Дон Дидсон Луисиус легко с этим справился!
    • 14'
      Оденсе начинает контратаку
    • 14'
      Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Кадри Башким навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Назначен штрафной. Пострадал Хаяль Рами, его свалил Альбентоса Рауль.
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 61%, Вайле: 39%.
    • 9'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 8'
      Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Oliver Provstgaard выиграл воздушное противоборство у Дон Дидсон Луисиус.
    • 7'
      Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Онугха Герман из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Кёлер Свен
    • 6'
      Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 50%, Вайле: 50%.
    • 5'
      Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Альбентоса Рауль выиграл воздушное противоборство у Кадри Башким.
    • 1'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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