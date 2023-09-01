Тур: 7. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Крог Мортен
0'
1:0
14' ГолDon Deedson Louicius
1:1
20' ГолЛеуритсен Тобиас
1:2
82' ГолАссехнун Джасин-Амин
86' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
90' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
90' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
90' Желтая карточкаКёлер Свен
90' Желтая карточкаКолингер Денис
90'+12
Ход матча
14'
20'
1:1
82'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
34 Lasse Floe
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Вайле
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
2.13
Среднее время на гол
43
42
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
0.92
Среднее время на гол
80
98
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|3
|0.43
|Don Deedson Louicius
|3
|0.43
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.14
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.14
|Манне Аласана
|1
|0.14
|Микельсон Николас
|1
|0.14
|Тонгья Франко
|1
|0.14
|Charly Horneman
|1
|0.14
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.14
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.43
|Альбентоса Рауль
|1
|0.14
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.14
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.14
|Ювара Муса
|0
|0
|Барри Хамза
|0
|0
|Kristian Kirkegaard
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|3
|0
|Хаяль Рами
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Эззатоллахи Саид
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
0
Оденсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вайле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2
Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1
Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Оденсе
Вайле
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Норшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1 1