Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ролантссон Гилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Г О О О О Л - Ассехнун Джасин-Амин забивает с правой ноги!

82' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Оденсе

79' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

76' Удар от ворот произведет Вайле

74' Удар от ворот произведет Оденсе

73' Oliver Provstgaard нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

71' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

70' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Вайле

64' Дон Дидсон Луисиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Вайле

56' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Бусуладжич Азер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Сельвен Йоханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля