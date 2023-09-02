Тур: 21.
0'
1' Желтая карточкаLucas Hedlund
28' Желтая карточкаMansour Sinyan
40' Желтая карточкаAndre Oesterholm
Ход матча
30
Хадая
Элиас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
24 Anton Berg
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Утсиктенс
Эстерсунд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
40
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|11
|0.52
|Albin Skoglund
|6
|0.29
|Erik Westermark
|3
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.1
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.1
|Allan Mohideen
|2
|0.1
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.1
|Бом Карл
|1
|0.05
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.05
|Ландстен Карл
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|1
|0.05
|Emir Bosnic
|1
|0.05
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.29
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.24
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.19
|Miroslav Mazur
|4
|0.19
|Simon Marklund
|2
|0.1
|Mansour Sinyan
|2
|0.1
|Calvin Kabuye
|1
|0.05
|Andre Oesterholm
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Lucas Hedlund
|6
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|5
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
7
Утсиктенс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
14
Утсиктенс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
5% (1)
40% (8)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
36%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
6
46%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
4
44%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Забито
34
27
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
6
22%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
7
21%
7
26%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Результаты матчей
Утсиктенс
Эстерсунд
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
119
812
614
317
416
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|3.
|21
|12
|3
|6
|43 - 27
|39
|4.
|1:2
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|2:1
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|6.
|20
|8
|4
|8
|26 - 27
|28
|7.
|0:0
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|33 - 37
|25
|9.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|10.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|11.
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|20
|4
|4
|12
|17 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|1:2
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|1:2
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|2:1
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|15 - 23
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7