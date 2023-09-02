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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Утсиктенс
0:0
Перерыв
Эстерсунд
0'
1' Желтая карточка
Lucas Hedlund
28' Желтая карточка
Mansour Sinyan
40' Желтая карточка
Andre Oesterholm

Ход матча

1'
Lucas Hedlund
 
10'
 
Штольт Малкольм
Карлссон Грач Себастьян
28'
 
Mansour Sinyan
40'
 
Andre Oesterholm
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эстерсунд
3.55
4.55
4.70
Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
29
Calvin
Kabuye
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Утсиктенс
3-5-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Эстерсунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:3
С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.52
Albin Skoglund 6 0.29
Erik Westermark 3 0.14
Мартинссон Фредрик 2 0.1
Wilhelm Nilsson 2 0.1
Allan Mohideen 2 0.1
Erik Gunnarsson2 2 0.1
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.29
Карлссон Грач Себастьян 5 0.24
Chovanie Amatkarijo 4 0.19
Miroslav Mazur 4 0.19
Simon Marklund 2 0.1
Mansour Sinyan 2 0.1
Calvin Kabuye 1 0.05
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Lucas Hedlund 6 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
7
Утсиктенс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
14
Утсиктенс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
5% (1)
40% (8)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
36%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
6
46%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
4
44%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Забито

34
27
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
6
22%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
7
21%
7
26%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3

Результаты матчей

Утсиктенс
Эстерсунд

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
2
8
4
6
3.5
1
9
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
11
9
1.5
8
12
6
14
2.5
3
17
4
16
3.5
1
19
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 1:2 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Ландскруна
 2:1 21 9 3 9 27 - 30 30
6.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
7.
Эстерсунд
 0:0 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
9.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
10.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
11.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 1:2 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 2:1 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 0:0 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 0:0 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 1:2 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 0:0 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 2:1 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Andre Oesterholm получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Mansour Sinyan получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Карлссон Грач Себастьян уходит с поля. Штольт Малкольм выходит вместо него
  • 1'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Эстерсунд.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.79. Новички получат приятный бонус!
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Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эстерсунд
3.55
4.55
4.70
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Где смотреть матч Утсиктенс 0:0 Эстерсунд онлайн

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