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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Утсиктенс
0:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1' Желтая карточка
Lucas Hedlund
28' Желтая карточка
Mansour Sinyan
40' Желтая карточка
Andre Oesterholm
87' Вторая желтая карточка
Lucas Hedlund
90'+5
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
29
Calvin
Kabuye
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Утсиктенс
3-5-2
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Эстерсунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:3
С
0:3
С
5:1
С
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.52
Albin Skoglund 6 0.29
Erik Westermark 3 0.14
Мартинссон Фредрик 2 0.1
Wilhelm Nilsson 2 0.1
Allan Mohideen 2 0.1
Erik Gunnarsson2 2 0.1
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.29
Карлссон Грач Себастьян 5 0.24
Chovanie Amatkarijo 4 0.19
Miroslav Mazur 4 0.19
Simon Marklund 2 0.1
Mansour Sinyan 2 0.1
Calvin Kabuye 1 0.05
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Hedlund 6 1
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Кроон Симон 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
7
Утсиктенс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
14
Утсиктенс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
10% (2)
38% (8)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
36%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
6
46%
4
25%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

9
17
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
4
44%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Забито

34
27
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
6
22%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
7
21%
7
26%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
3
18%
6
23%
46-60
5
29%
29%
4
15%
61-75
3
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3

Результаты матчей

Утсиктенс
Эстерсунд

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
5
5
4
7
2.5
2
8
4
7
3.5
1
9
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
8
13
6
15
2.5
3
18
4
17
3.5
1
20
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 0:0 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 0:0 22 12 4 6 43 - 27 40
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 1:0 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 0:0 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 0:1 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 0:0 21 4 5 12 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 1:0 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 0:0 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:0 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 0:0 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 0:0 12 6 4 2 23 - 17 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 1:0 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 0:1 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 1 1 9 6 - 24 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Andre Oesterholm получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Mansour Sinyan получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Карлссон Грач Себастьян уходит с поля. Штольт Малкольм выходит вместо него
  • 1'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Утсиктенс 0:0 Эстерсунд онлайн

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