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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Ландскруна
2:1
Первый тайм: 45+'
ГАИС
0'
0:1
4' Гол
Селик Мерван
13' Желтая карточка
Дзабич Робин
1:1
24' Гол в свои ворота
Robin Frej
26' Желтая карточка
Йонссон Мелкер
2:1
31' Гол
Frederik Ihler
44' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
45' Желтая карточка
Robin Frej
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
5
Edvin
Dahlqvist
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
1
Красники
Мергим
16
Салихович
Дино
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
6
Вангберг
Август
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Ландскруна
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
ШК
4:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.29
Kofi Fosuhene Asare 5 (1) 0.24
Camil Jebara 2 0.1
Эдвардссон Давид 2 0.1
Эгнелль Адам 2 (1) 0.1
Jesper Strid 2 0.1
Дзабич Робин 1 0.05
Melker Widell 1 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 1 0.05
Erik Hedenquist 1 0.05
Rasmus Wendt 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селик Мерван 7 0.33
Линдберг Юлиус 7 (1) 0.33
Хольмстрём Александр Аль 7 (1) 0.33
Фрайди Ричард 4 0.19
Axel Henriksson 3 0.14
Gustav Lundgren 2 0.1
Вангберг Август 1 0.05
Салихович Дино 1 0.05
Robin Frej 1 0.05
Anes Cardaklija 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Дзабич Робин 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Camil Jebara 2 1
Йонссон Мелкер 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Каддура Амр 1 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Салихович Дино 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
22
Ландскруна
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
ГАИС
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

24
35
9 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
6
25%
4
11%
61-75
4
17%
9
26%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
25%
3
21%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0

Результаты матчей

Ландскруна
ГАИС

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
7
4
2
8
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
6
14
1.5
11
9
3
17
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 21 12 3 6 43 - 27 39
4.
ГАИС
 1:2 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Ландскруна
 2:1 21 9 3 9 27 - 30 30
6.
Гефле
 20 8 4 8 26 - 27 28
7.
Эстерсунд
 0:0 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Йёнчёпинг
 20 6 7 7 33 - 37 25
9.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
10.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
11.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 20 4 4 12 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 1:2 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 2:1 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 0:0 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 0:0 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 1:2 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 0:0 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 2:1 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 10 1 5 4 15 - 23 8
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
ГАИС
3.90
3.70
4.10
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Где смотреть матч Ландскруна 2:1 ГАИС онлайн

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