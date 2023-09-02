Тур: 21.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
4' ГолСелик Мерван
13' Желтая карточкаДзабич Робин
1:1
24' Гол в свои воротаRobin Frej
26' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
2:1
31' ГолFrederik Ihler
44' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
45' Желтая карточкаRobin Frej
Ход матча
4'
0:1
13'
24'
1:1
26'
31'
2:1
45'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
-
23 Max Nilsson
-
-
-
22 Rasmus Wendt
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Ландскруна
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.29
|Kofi Fosuhene Asare
|5 (1)
|0.24
|Camil Jebara
|2
|0.1
|Эдвардссон Давид
|2
|0.1
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.1
|Jesper Strid
|2
|0.1
|Дзабич Робин
|1
|0.05
|Melker Widell
|1
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.05
|Erik Hedenquist
|1
|0.05
|Rasmus Wendt
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|7
|0.33
|Линдберг Юлиус
|7 (1)
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|7 (1)
|0.33
|Фрайди Ричард
|4
|0.19
|Axel Henriksson
|3
|0.14
|Gustav Lundgren
|2
|0.1
|Вангберг Август
|1
|0.05
|Салихович Дино
|1
|0.05
|Robin Frej
|1
|0.05
|Anes Cardaklija
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Йонссон Мелкер
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
22
Ландскруна
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
ГАИС
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
6
27%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
24
35
9 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
6
25%
4
11%
61-75
4
17%
9
26%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
25%
3
21%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
3
13%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0
Результаты матчей
Ландскруна
ГАИС
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
6 раз 30%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
46
74
28
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
614
119
317
713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|3.
|21
|12
|3
|6
|43 - 27
|39
|4.
|1:2
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|2:1
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|6.
|20
|8
|4
|8
|26 - 27
|28
|7.
|0:0
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|33 - 37
|25
|9.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|10.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|11.
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|20
|4
|4
|12
|17 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|1:2
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|1:2
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|2:1
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|15 - 23
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7