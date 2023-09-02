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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Ландскруна
2:1
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
4' Гол
Селик Мерван
13' Желтая карточка
Дзабич Робин
1:1
24' Гол в свои ворота
Robin Frej
26' Желтая карточка
Йонссон Мелкер
2:1
31' Гол
Frederik Ihler
44' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
45' Желтая карточка
Robin Frej
62' Желтая карточка
Edvin Dahlqvist
89' Желтая карточка
Эгнелль Адам
90' Желтая карточка
Axel Henriksson
90' Желтая карточка
Салихович Дино
90' Желтая карточка
Андерсен Никлас
90' Желтая карточка
Линдберг Йонас
90' Желтая карточка
Filip Beckman
90'+8
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
5
Edvin
Dahlqvist
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
1
Красники
Мергим
16
Салихович
Дино
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
6
Вангберг
Август
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Ландскруна
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
ШК
4:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 6 0.29
Kofi Fosuhene Asare 5 (1) 0.24
Camil Jebara 2 0.1
Эдвардссон Давид 2 0.1
Jesper Strid 2 0.1
Дзабич Робин 1 0.05
Melker Widell 1 0.05
Эгнелль Адам 1 (1) 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 1 0.05
Erik Hedenquist 1 0.05
Rasmus Wendt 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селик Мерван 7 0.33
Линдберг Юлиус 7 (1) 0.33
Хольмстрём Александр Аль 7 (1) 0.33
Фрайди Ричард 4 0.19
Axel Henriksson 3 0.14
Gustav Lundgren 2 0.1
Вангберг Август 1 0.05
Салихович Дино 1 0.05
Robin Frej 1 0.05
Anes Cardaklija 1 0.05
Filip Beckman 1 0.05
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 5 0
Дзабич Робин 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Йонссон Мелкер 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Каддура Амр 1 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Салихович Дино 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Axel Henriksson 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
4
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
22
Ландскруна
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
ГАИС
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
6%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

25
37
10 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
4
16%
6
16%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
5
20%
4
11%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
4
16%
9
24%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
3
12%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0

Результаты матчей

Ландскруна
ГАИС

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
15
6
7
14
1.5
11
10
3
18
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 0:0 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 0:0 22 12 4 6 43 - 27 40
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 1:0 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 0:0 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 0:1 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 0:0 21 4 5 12 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 1:0 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 0:0 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:0 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 0:0 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 0:0 12 6 4 2 23 - 17 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 1:0 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 0:1 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Filip Beckman получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Линдберг Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Андерсен Никлас II получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Салихович Дино получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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