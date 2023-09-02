Тур: 21.
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолСелик Мерван
13' Желтая карточкаДзабич Робин
1:1
24' Гол в свои воротаRobin Frej
26' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
2:1
31' ГолFrederik Ihler
44' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
45' Желтая карточкаRobin Frej
62' Желтая карточкаEdvin Dahlqvist
89' Желтая карточкаЭгнелль Адам
90' Желтая карточкаAxel Henriksson
90' Желтая карточкаСалихович Дино
90' Желтая карточкаАндерсен Никлас
90' Желтая карточкаЛиндберг Йонас
90' Желтая карточкаFilip Beckman
90'+8
Ход матча
4'
0:1
13'
24'
1:1
26'
31'
2:1
45'
62'
89'
90'
90'
90'
90'
90'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
-
23 Max Nilsson
-
-
-
22 Rasmus Wendt
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Ландскруна
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Среднее время на гол
37
56
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|6
|0.29
|Kofi Fosuhene Asare
|5 (1)
|0.24
|Camil Jebara
|2
|0.1
|Эдвардссон Давид
|2
|0.1
|Jesper Strid
|2
|0.1
|Дзабич Робин
|1
|0.05
|Melker Widell
|1
|0.05
|Эгнелль Адам
|1 (1)
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.05
|Erik Hedenquist
|1
|0.05
|Rasmus Wendt
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|7
|0.33
|Линдберг Юлиус
|7 (1)
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|7 (1)
|0.33
|Фрайди Ричард
|4
|0.19
|Axel Henriksson
|3
|0.14
|Gustav Lundgren
|2
|0.1
|Вангберг Август
|1
|0.05
|Салихович Дино
|1
|0.05
|Robin Frej
|1
|0.05
|Anes Cardaklija
|1
|0.05
|Filip Beckman
|1
|0.05
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|5
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Axel Henriksson
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
4
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
22
Ландскруна
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
ГАИС
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
6%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
33%
2
9%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
2
22%
6
27%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
25
37
10 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
4
16%
6
16%
1-15
1
4%
7
19%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
5
20%
4
11%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
4
16%
9
24%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
15%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
3
12%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0
Результаты матчей
Ландскруна
ГАИС
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
0
6 раз 29%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
74
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
156
714
1110
318
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|0:0
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|43 - 27
|40
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|9.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|0:0
|21
|4
|5
|12
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:0
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7