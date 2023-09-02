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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 1040
Хёдд
2:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
28' Гол
Ludvig Langrekken
1:1
35' Гол
Gustav Mogensen
44' Желтая карточка
Halvard Urnes
45' Желтая карточка
Холме Фредрик
2:1
45' Гол
Erlend Hellevik Larsen
69' Желтая карточка
Victor Grodaas
69' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
83' Желтая карточка
Gustav Mogensen
88' Желтая карточка
Моберг Вегар
90'+7
1
Ole-Monrad
Alme
18
Bernardo
Morgado
77
Marius
Svanberg
Alm
32
Sander
Sundnes
24
Erlend
Hellevik
Larsen
11
Torbjoern
Kallevaag
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
14
Halvard
Urnes
28
Зико
Ренато
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
1
Стрёмберг
Август
12
Хокенстад
Матс
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
11
Martin
Hoel
Andersen
18
Joacim
Holtan
22
Ludvig
Langrekken
Хёдд
3-5-2
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Конгсвингер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ВД
0:0
ВД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:1
А
0:2
А
0:2
А
1:1
А
2:4
А
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.92
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
65

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 5 0.24
Gustav Mogensen 3 0.14
Isak Gabriel Skotheim 2 0.1
Erlend Hellevik Larsen 2 0.1
Sander Sundnes 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.05
Peder Neersveen 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Halvard Urnes 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Syver Skundberg Skeide 1 0.05
Thomas Lillo 1 0.05
Rasmus Bonde 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 10 0.45
Adem Gueven 7 0.32
Ludvig Langrekken 4 0.18
Jesper Grundt 3 0.14
Моберг Вегар 3 0.14
Хокенстад Матс 2 0.09
Martin Hoel Andersen 2 0.09
Martin Tangen Vinjor 2 0.09
Martin Hellan 1 0.05
Герсон Ларс 1 (1) 0.05
Elias Myrlid 1 0.05
Victor Grodaas 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 3 1
Скривен Альфред 4 0
Sverre Oekland 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Sander Sundnes 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Зико Ренато 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 6 0
Victor Grodaas 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Моберг Вегар 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Конгсвингер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6
Хёдд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
20
Хёдд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Конгсвингер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
2
17%
7
30%
76-90

Пропущено

19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
6
32%
1
10%
76-90

Забито

21
40
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
4
19%
4
10%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
5
24%
12
30%
76-90

Пропущено

27
26
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
2
7%
3
12%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
6
22%
6
23%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1
Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3

Результаты матчей

Хёдд
Конгсвингер

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
19
3
5
16
1.5
11
11
2
19
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 22 12 3 7 38 - 28 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 21 10 4 7 32 - 28 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
ФК Кристиансунн
 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 22 10 3 9 27 - 38 33
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 21 7 5 9 24 - 31 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Хёдд
 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
3.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
4.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
5.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
6.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
14.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
15.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Согндаль Daniel Arrocha 5
Весь список
  • 78'
    Холме Фредрик уходит с поля. Моберг Вегар выходит вместо него
  • 78'
    Joacim Holtan уходит с поля. Mikael Harbosen Haga выходит вместо него
  • 70'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Victor Grodaas получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Jesper Grundt уходит с поля. Eric Taylor выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Gustav Mogensen сделал результативную передачу.
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    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Erlend Hellevik Larsen бьет в цель!
    • 45'
      Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Halvard Urnes получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Halvard Urnes сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Gustav Mogensen бьет в цель!
    • 28'
      Jesper Grundt сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёдд 2:1 Конгсвингер онлайн

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