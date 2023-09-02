Тур: 22. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1040
2:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолLudvig Langrekken
1:1
35' ГолGustav Mogensen
44' Желтая карточкаHalvard Urnes
45' Желтая карточкаХолме Фредрик
2:1
45' ГолErlend Hellevik Larsen
69' Желтая карточкаVictor Grodaas
69' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
83' Желтая карточкаGustav Mogensen
88' Желтая карточкаМоберг Вегар
90'+7
Ход матча
28'
35'
1:1
44'
45'
45'
69'
83'
88'
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Хёдд
Конгсвингер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.14
Среднее время на гол
108
78
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.92
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
65
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|5
|0.24
|Gustav Mogensen
|3
|0.14
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.1
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.1
|Sander Sundnes
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.05
|Peder Neersveen
|1
|0.05
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.05
|Halvard Urnes
|1
|0.05
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.05
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.05
|Thomas Lillo
|1
|0.05
|Rasmus Bonde
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|10
|0.45
|Adem Gueven
|7
|0.32
|Ludvig Langrekken
|4
|0.18
|Jesper Grundt
|3
|0.14
|Моберг Вегар
|3
|0.14
|Хокенстад Матс
|2
|0.09
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.09
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0.09
|Martin Hellan
|1
|0.05
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|Elias Myrlid
|1
|0.05
|Victor Grodaas
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|3
|1
|Скривен Альфред
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Sander Sundnes
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|6
|0
|Victor Grodaas
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Моберг Вегар
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Конгсвингер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Хёдд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
8
20
Хёдд
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Конгсвингер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
2
17%
7
30%
76-90
Пропущено
19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
6
32%
1
10%
76-90
Забито
21
40
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
5
24%
3
8%
1-15
2
10%
8
20%
16-30
4
19%
4
10%
31-45
2
10%
6
15%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
5
24%
12
30%
76-90
Пропущено
27
26
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
2
7%
3
12%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
6
22%
6
23%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1
Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3
Результаты матчей
Хёдд
Конгсвингер
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
28
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
56
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
193
516
1111
219
517
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Согндаль
|Daniel Arrocha
|5