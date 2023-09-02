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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Сковде АИК
0:0
Второй тайм: 56'
Эстер
0'
30' Желтая карточка
Adam Herdonsson
36' Желтая карточка
Hugo Engstroem
52' Желтая карточка
Yusuff Abdulazeez

Ход матча

30'
 
Adam Herdonsson
36'
Hugo Engstroem
 
52'
Yusuff Abdulazeez
 
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Эстер
4.63
4.60
3.65
Все Коэффициенты
25
Otto
Lindell
19
Сёрман
Самуэль
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
11
Yusuff
Abdulazeez
14
Mikael
Moerk
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
Сковде АИК
4-4-2
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Сковде АИК
Эстер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
ТМК
2:1
С
0:0
С
2:3
К
0:3
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
51

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Исак 4 (1) 0.19
Hugo Engstroem 3 0.14
Filip Schyberg 2 0.1
Mikael Moerk 1 0.05
Elmar Abraham 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Emil Bellander 1 0.05
Токич Марк 1 0.05
Башич Алдин 1 0.05
Yusuff Abdulazeez 1 0.05
Yoann Fellrath 1 0.05
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Elias Lindell 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Armend Suljev 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 13 0.59
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.55
Сёдерберг Никлас 5 0.23
Родич Владимир 3 0.14
Ahmed Bonnah 3 0.14
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.05
Косица Дзенис 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 7 0
Hugo Engstroem 5 0
Oscar Lennerskog 3 1
Filip Schyberg 4 0
Видьеског Исак 4 0
Броман Густав 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Yusuff Abdulazeez 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mikael Moerk 1 0
Darrell Kamdem Tibell 1 0
Mirza Kalijundzic 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Armend Suljev 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 8 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Adam Herdonsson 6 0
Карлссон Монц 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Люнг Даниэль 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

6
5
Сковде АИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Эстер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

2
18
Сковде АИК
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
20% (4)
15% (3)
Эстер
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
18%
5
26%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
2
10%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
25%
3
14%
1-15
4
50%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
13%
3
14%
76-90

Пропущено

22
9
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
7
32%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
3
14%
3
33%
76-90

Забито

19
40
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 1
4
21%
8
20%
1-15
5
26%
5
13%
16-30
1
5%
7
18%
31-45
5
26%
8
20%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
2
11%
7
18%
76-90

Пропущено

32
29
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
1
3%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
6
19%
8
28%
61-75
5
16%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Франке - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Эргрюте - Сковде АИК 1:2
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3

Результаты матчей

Сковде АИК
Эстер

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
6
4
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
19
2
5
15
1.5
13
8
1
19
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 0:0 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 0:0 22 12 4 6 43 - 27 40
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 1:0 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 0:0 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 0:1 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 0:0 21 4 5 12 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 1:0 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 0:0 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:0 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 0:0 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 0:0 12 6 4 2 23 - 17 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 1:0 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 0:1 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Yusuff Abdulazeez получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Hugo Engstroem получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Adam Herdonsson получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Эстер
4.63
4.60
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сковде АИК 0:0 Эстер онлайн

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