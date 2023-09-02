Тур: 21.
0:0
Второй тайм: 56'
0'
30' Желтая карточкаAdam Herdonsson
36' Желтая карточкаHugo Engstroem
52' Желтая карточкаYusuff Abdulazeez
Ход матча
30'
36'
25
Otto
Lindell
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
-
25 Otto LindellВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сковде АИК
Эстер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
51
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Исак
|4 (1)
|0.19
|Hugo Engstroem
|3
|0.14
|Filip Schyberg
|2
|0.1
|Mikael Moerk
|1
|0.05
|Elmar Abraham
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Emil Bellander
|1
|0.05
|Токич Марк
|1
|0.05
|Башич Алдин
|1
|0.05
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.05
|Yoann Fellrath
|1
|0.05
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Сёрман Самуэль
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|13
|0.59
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.55
|Сёдерберг Никлас
|5
|0.23
|Родич Владимир
|3
|0.14
|Ahmed Bonnah
|3
|0.14
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.05
|Косица Дзенис
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|7
|0
|Hugo Engstroem
|5
|0
|Oscar Lennerskog
|3
|1
|Filip Schyberg
|4
|0
|Видьеског Исак
|4
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Yusuff Abdulazeez
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|1
|0
|Mirza Kalijundzic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|8
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|6
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
6
5
Сковде АИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Эстер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
2
18
Сковде АИК
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
20% (4)
15% (3)
Эстер
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
2
18%
5
26%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
4
40%
2
10%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Забито
8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
25%
3
14%
1-15
4
50%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
13%
3
14%
76-90
Пропущено
22
9
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
7
32%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
3
14%
3
33%
76-90
Забито
19
40
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 1
4
21%
8
20%
1-15
5
26%
5
13%
16-30
1
5%
7
18%
31-45
5
26%
8
20%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
2
11%
7
18%
76-90
Пропущено
32
29
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
1
3%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
6
19%
8
28%
61-75
5
16%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Франке - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Эргрюте - Сковде АИК 1:2
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Результаты матчей
Сковде АИК
Эстер
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
64
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
192
515
138
119
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|0:0
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|43 - 27
|40
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|9.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|0:0
|21
|4
|5
|12
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:0
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7