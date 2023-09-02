Тур: 22. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
15' Желтая карточкаSander Amble Haugen
0:1
23' ГолErik Toenne
28' Желтая карточкаErik Toenne
0:2
45' ГолДжонсруд Эмилсен Матиас
45' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
Ход матча
23'
0:1
28'
45'
45'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Согндаль
Ранхейм
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.24
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.24
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.24
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.19
|Флатакер Эрик
|3
|0.14
|Ховен Андреас
|2
|0.1
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.1
|Erik Groenner
|2
|0.1
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Тум Исаак
|1
|0.05
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.27
|Солли Сиверт
|4
|0.18
|Arne Gunnes
|4
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.14
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.14
|Erik Toenne
|2
|0.09
|Региниуссен Мадс
|1
|0.05
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.05
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.05
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|4
|0
|Тум Исаак
|4
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Erik Toenne
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Согндаль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
12
12
Согндаль
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Ранхейм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
6%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
3
33%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Пропущено
9
15
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
23%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
6
27%
76-90
Забито
31
25
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
2
6%
6
24%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
8
26%
7
28%
31-45
7
23%
6
24%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
4
13%
5
20%
76-90
Пропущено
26
37
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
8
22%
16-30
1
4%
8
22%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
7
27%
5
14%
61-75
7
27%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Результаты матчей
Согндаль
Ранхейм
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 38%
2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
63
64
27
28
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
47
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
138
1010
912
416
219
218
120
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|2.
|1:2
|22
|12
|3
|7
|38 - 28
|39
|3.
|21
|10
|5
|6
|34 - 27
|35
|4.
|0:2
|21
|10
|4
|7
|31 - 28
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|40 - 27
|34
|6.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|37 - 29
|33
|7.
|2:0
|22
|10
|3
|9
|27 - 37
|33
|8.
|20
|8
|5
|7
|33 - 24
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 27
|28
|10.
|21
|8
|4
|9
|28 - 28
|28
|11.
|21
|7
|5
|9
|24 - 31
|26
|12.
|21
|7
|5
|9
|32 - 40
|26
|13.
|2:1
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|14.
|0:0
|22
|6
|5
|11
|28 - 35
|23
|15.
|22
|5
|8
|9
|31 - 34
|23
|16.
|22
|2
|5
|15
|20 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:2
|11
|7
|1
|3
|21 - 12
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|9.
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|10.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 22
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|2.
|1:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|3.
|2:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|6.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|7.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|10.
|11
|3
|1
|7
|11 - 18
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|13.
|11
|1
|6
|4
|15 - 17
|9
|14.
|10
|2
|1
|7
|11 - 18
|7
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 21
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|9 - 22
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5