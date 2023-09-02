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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 1604
Согндаль
1:2
Конец матча
Ранхейм
0'
15' Желтая карточка
Sander Amble Haugen
0:1
23' Гол
Erik Toenne
28' Желтая карточка
Erik Toenne
0:2
45' Гол
Джонсруд Эмилсен Матиас
45' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
56' Желтая карточка
Тум Исаак
84' Желтая карточка
Эгген-Рисмарк Кристиан
84' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
90' Желтая карточка
Daniel Arrocha
1:2
90' Гол
Фло Пер-Эгиль
90'+8
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
77
Oskar
Borgthorsson
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
28
Erik
Groenner
27
Sondre
Oerjasaeter
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
Согндаль
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Ранхейм

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:4
ТПМ
3:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ТПМ
1:0
ТПМ
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
А
2:2
А
2:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.24
Kristoffer Nessoe 5 0.24
Sondre Oerjasaeter 5 0.24
Йоунссон Йоунатан 4 0.19
Флатакер Эрик 3 0.14
Ховен Андреас 2 0.1
Oskar Borgthorsson 2 0.1
Erik Groenner 2 0.1
Сконес Каспер 1 0.05
Тум Исаак 1 0.05
Фло Пер-Эгиль 1 0.05
Daniel Arrocha 1 (1) 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.27
Солли Сиверт 4 0.18
Arne Gunnes 4 0.18
Ruben Kristensen Alte 3 0.14
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.14
Erik Toenne 2 0.09
Региниуссен Мадс 1 0.05
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.05
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.05
Тунекти Себастьян 1 0.05
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 5 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 3 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Erik Toenne 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Сетер Йон-Хоу 1 0
Magnus Lenes 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0

Результаты матчей

Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3
Согндаль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

12
12
Согндаль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ранхейм
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
1
5%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
6
32%
4
36%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
23%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
6
27%
76-90

Забито

32
27
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
6%
6
22%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
25%
8
30%
30%
31-45
7
22%
6
22%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
5
16%
5
19%
76-90

Пропущено

28
38
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
2
7%
8
21%
31-45
4
14%
5
13%
46-60
7
25%
5
13%
61-75
7
25%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0

Результаты матчей

Согндаль
Ранхейм

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
8
10
11
1.5
10
12
4
17
2.5
2
20
2
19
3.5
1
21
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 22 12 3 7 38 - 28 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 21 10 4 7 32 - 28 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
ФК Кристиансунн
 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 22 10 3 9 27 - 38 33
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 21 7 5 9 24 - 31 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Хёдд
 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
3.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
4.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
5.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
6.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
14.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
15.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Согндаль Daniel Arrocha 5
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