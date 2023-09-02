Тур: 22. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1604
0'
15' Желтая карточкаSander Amble Haugen
0:1
23' ГолErik Toenne
28' Желтая карточкаErik Toenne
0:2
45' ГолДжонсруд Эмилсен Матиас
45' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
56' Желтая карточкаТум Исаак
84' Желтая карточкаЭгген-Рисмарк Кристиан
84' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
90' Желтая карточкаDaniel Arrocha
1:2
90' ГолФло Пер-Эгиль
90'+8
Ход матча
23'
28'
45'
45'
56'
84'
90'
90'
1:2
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Vetle Wenaas
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Согндаль
Ранхейм
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.24
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.24
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.24
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.19
|Флатакер Эрик
|3
|0.14
|Ховен Андреас
|2
|0.1
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.1
|Erik Groenner
|2
|0.1
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Тум Исаак
|1
|0.05
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.05
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.27
|Солли Сиверт
|4
|0.18
|Arne Gunnes
|4
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.14
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.14
|Erik Toenne
|2
|0.09
|Региниуссен Мадс
|1
|0.05
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.05
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.05
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Erik Toenne
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Согндаль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ранхейм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
12
12
Согндаль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Ранхейм
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
1
5%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
6
32%
4
36%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
23%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
4
24%
6
27%
76-90
Забито
32
27
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
6%
6
22%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
25%
8
30%
30%
31-45
7
22%
6
22%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
5
16%
5
19%
76-90
Пропущено
28
38
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
2
7%
8
21%
31-45
4
14%
5
13%
46-60
7
25%
5
13%
61-75
7
25%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Результаты матчей
Согндаль
Ранхейм
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
64
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
47
48
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
148
1011
1012
417
220
219
121
120
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Согндаль
|Daniel Arrocha
|5