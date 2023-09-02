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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Хальмстад
2:1
Второй тайм: 53'
Сириус
0'
20' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
32' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
1:0
43' Гол
Лав Джек Купер
45' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
2:0
45' Гол
Naeem Mohammed

Ход матча

20'
 
Кастегрен Хенрик
32'
Ахльстранд Эрик
 
43'
Лав Джек Купер
(Офосу-Айе Фил)
1:0
45'
 
Стенссон Даниэль
45'
Naeem Mohammed
(Лав Джек Купер)
2:0
46'
 
Aron Bjarnason I
Карлссон Тобиас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Сириус
3.10
8.70
3.65
Все Коэффициенты
30
Юханссон
Марко
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
13
Лав
Джек
Купер
10
Ахльстранд
Эрик
1
Нильссон
Давид
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
20
Перссон
Хоаким
7
Мэтьюз
Ташрик
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
Хальмстад
5-3-2
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Сириус

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
1.17

Среднее время на гол

270
77

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3

Среднее время на гол

81
67

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.27
Naeem Mohammed 4 0.18
Ахльстранд Эрик 3 0.14
Офосу-Айе Фил 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Йоханссон Александр II 1 0.05
Карлссон Каспер 1 0.05
Боаки Томас 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.23
Перссон Хоаким 4 0.18
Хейер Мелкер 3 0.14
Wessam Abou Ali 3 0.14
Роше Джейми 2 0.09
Aron Bjarnason I 2 0.09
Алсанати Андре 2 0.09
Стенссон Даниэль 1 0.05
Видгрен Деннис 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Баффо Джозеф 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 6 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Видгрен Деннис 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Де Кампс Юри 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сириус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

7
6
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сириус
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
20

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
4
57%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

15
15
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
4
27%
1-15
5
33%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
7
47%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Забито

17
26
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
5
19%
16-30
3
18%
9
35%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Пропущено

36
35
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
4
11%
6
17%
1-15
9
25%
5
14%
16-30
4
11%
7
20%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
10
28%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Сириус
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0
Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4

Результаты матчей

Хальмстад
Сириус

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
15
6
7
14
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 21 15 3 3 46 - 17 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Хальмстад
 2:1 22 8 5 9 21 - 35 29
9.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
10.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
11.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 1:2 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Хальмстад
 2:1 11 4 3 4 10 - 15 15
10.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
Сириус
 1:2 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 2:1 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 1:2 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Карлссон Тобиас III уходит с поля. Aron Bjarnason выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Сириус
3.10
8.70
3.65
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Где смотреть матч Хальмстад 2:1 Сириус онлайн

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