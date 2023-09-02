Тур: 22. Стадион: Oerjans Vall.
0'
20' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
32' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
1:0
43' ГолЛав Джек Купер
45' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
2:0
45' ГолNaeem Mohammed
Ход матча
20'
32'
43'
1:0
45'
45'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хальмстад
Сириус
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
1.17
Среднее время на гол
270
77
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
Среднее время на гол
81
67
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.27
|Naeem Mohammed
|4
|0.18
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.14
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Йоханссон Александр II
|1
|0.05
|Карлссон Каспер
|1
|0.05
|Боаки Томас
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.23
|Перссон Хоаким
|4
|0.18
|Хейер Мелкер
|3
|0.14
|Wessam Abou Ali
|3
|0.14
|Роше Джейми
|2
|0.09
|Aron Bjarnason I
|2
|0.09
|Алсанати Андре
|2
|0.09
|Стенссон Даниэль
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|1
|0.05
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|6
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Де Кампс Юри
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сириус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
7
6
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сириус
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
20
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
4
57%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
15
15
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
4
27%
1-15
5
33%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
7
47%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Забито
17
26
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
2
8%
1-15
5
29%
29%
5
19%
16-30
3
18%
9
35%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Пропущено
36
35
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
4
11%
6
17%
1-15
9
25%
5
14%
16-30
4
11%
7
20%
31-45
5
14%
7
20%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
10
28%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Сириус
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0
Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4
Результаты матчей
Хальмстад
Сириус
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
47
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
156
714
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|46 - 17
|48
|2.
|21
|14
|3
|4
|44 - 17
|45
|3.
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|4.
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|21
|10
|4
|7
|36 - 27
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|2:1
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|10.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|11.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|12.
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|21
|5
|7
|9
|22 - 26
|22
|14.
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|1:2
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|21
|2
|5
|14
|16 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|2:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|1:2
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|2:1
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|1:2
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7