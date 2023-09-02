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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Гефле
1:0
Второй тайм: 56'
Йёнчёпинг
0'
1:0
15' Гол
Лундин Антон
17' Желтая карточка
Constantino Capotondi

Ход матча

15'
Лундин Антон
(Рафаэль Йорк)
1:0
17'
Constantino Capotondi
 
21'
Iu Ranera
Лундин Антон
 
46'
 
Торссон Антон
Flamur Dzelili
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Йёнчёпинг
2.65
3.80
7.40
Все Коэффициенты
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Эдквист
Адриан
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
3
Бернтссон
Александер
8
Адриан
Самуэль
7
Моенза
Малкольм
6
August
Karlin
11
Flamur
Dzelili
10
Бук
Робин
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Sadmir
Zekovic
Гефле
5-2-3
Йёнчёпинг
4-1-4-1

История личных встреч

Гефле
Йёнчёпинг

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 8 (3) 0.38
Лундин Антон 4 0.19
Эдквист Адриан 3 0.14
Antonio Yakoub 3 0.14
Лундин Оскар 2 0.1
Nils Eriksson 2 0.1
Рафаэль Йорк 1 0.05
Ройсхенберг Мартин 1 0.05
Kevin Persson 1 0.05
Constantino Capotondi 1 0.05
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.38
Pashang Abdulla 8 0.38
Сильверхолт Тейлор 5 0.24
Николич Марко 2 0.1
August Karlin 2 0.1
Моенза Малкольм 1 0.05
Flamur Dzelili 1 0.05
Торссон Антон 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Sadmir Zekovic 1 0.05
Страндсатер Даниэль 1 0.05
Arvid Eriksson 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Оскар 6 0
Эдквист Адриан 5 0
Antonio Yakoub 4 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Constantino Capotondi 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 5 1
Flamur Dzelili 5 0
Arvid Eriksson 2 1
August Karlin 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
14
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Йёнчёпинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
14
Гефле
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Йёнчёпинг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

18
15
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
5
38%
2
9%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
1
13%
7
33%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Забито

26
36
7 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
7
27%
6
17%
46-60
6
23%
9
25%
61-75
6
23%
4
11%
76-90

Пропущено

27
34
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
6
22%
4
12%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2
Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1

Результаты матчей

Гефле
Йёнчёпинг

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гефле
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
7
3
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
12
8
2
18
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 0:0 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 0:0 22 12 4 6 43 - 27 40
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 1:0 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 0:0 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 0:1 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 0:0 21 4 5 12 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 1:0 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 0:0 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:0 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 0:0 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 0:1 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 0:0 12 6 4 2 23 - 17 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 1:0 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 0:1 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:0 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 1 1 9 6 - 24 4
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Flamur Dzelili уходит с поля. Торссон Антон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Гефле.
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Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Йёнчёпинг
2.65
3.80
7.40
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Где смотреть матч Гефле 1:0 Йёнчёпинг онлайн

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