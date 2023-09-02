Тур: 21.
Ход матча
15'
1:0
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Гефле
Йёнчёпинг
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|8 (3)
|0.38
|Лундин Антон
|4
|0.19
|Эдквист Адриан
|3
|0.14
|Antonio Yakoub
|3
|0.14
|Лундин Оскар
|2
|0.1
|Nils Eriksson
|2
|0.1
|Рафаэль Йорк
|1
|0.05
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.05
|Kevin Persson
|1
|0.05
|Constantino Capotondi
|1
|0.05
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.38
|Pashang Abdulla
|8
|0.38
|Сильверхолт Тейлор
|5
|0.24
|Николич Марко
|2
|0.1
|August Karlin
|2
|0.1
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Flamur Dzelili
|1
|0.05
|Торссон Антон
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Sadmir Zekovic
|1
|0.05
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.05
|Arvid Eriksson
|1
|0.05
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундин Оскар
|6
|0
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Constantino Capotondi
|3
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|5
|1
|Flamur Dzelili
|5
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|August Karlin
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
14
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Йёнчёпинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
14
Гефле
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Йёнчёпинг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
18
15
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
5
38%
2
9%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
1
13%
7
33%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Забито
26
36
7 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
2
8%
5
14%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
7
27%
6
17%
46-60
6
23%
9
25%
61-75
6
23%
4
11%
76-90
Пропущено
27
34
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
6
22%
4
12%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2
Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Результаты матчей
Гефле
Йёнчёпинг
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гефле
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
73
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
713
128
218
416
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|0:0
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|43 - 27
|40
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|9.
|0:0
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|0:1
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|20
|6
|5
|9
|27 - 36
|23
|13.
|21
|6
|5
|10
|28 - 41
|23
|14.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|20 - 27
|18
|16.
|0:0
|21
|4
|5
|12
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:0
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|0:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7