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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Гефле
1:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
15' Гол
Лундин Антон
17' Желтая карточка
Constantino Capotondi
60' Желтая карточка
August Karlin
89' Желтая карточка
Аспгрен Кристоффер
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Эдквист
Адриан
31
David
Celic
4
Маннс
Йеспер
3
Бернтссон
Александер
8
Адриан
Самуэль
7
Моенза
Малкольм
6
August
Karlin
11
Flamur
Dzelili
10
Бук
Робин
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Sadmir
Zekovic
Гефле
5-2-3
Йёнчёпинг
4-1-4-1

История личных встреч

Гефле
Йёнчёпинг

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 8 (3) 0.38
Лундин Антон 4 0.19
Эдквист Адриан 3 0.14
Antonio Yakoub 3 0.14
Лундин Оскар 2 0.1
Nils Eriksson 2 0.1
Рафаэль Йорк 1 0.05
Ройсхенберг Мартин 1 0.05
Kevin Persson 1 0.05
Constantino Capotondi 1 0.05
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.38
Pashang Abdulla 8 0.38
Сильверхолт Тейлор 5 0.24
Николич Марко 2 0.1
August Karlin 2 0.1
Моенза Малкольм 1 0.05
Flamur Dzelili 1 0.05
Торссон Антон 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Sadmir Zekovic 1 0.05
Страндсатер Даниэль 1 0.05
Arvid Eriksson 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Оскар 6 0
Эдквист Адриан 5 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Antonio Yakoub 4 0
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Constantino Capotondi 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 5 1
Flamur Dzelili 5 0
August Karlin 3 1
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Йёнчёпинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
14
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Йёнчёпинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
14
Гефле
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Йёнчёпинг
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

19
15
4 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

13
24
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
5
38%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
2
15%
5
21%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
1
13%
7
33%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Забито

27
36
8 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
11%
5
14%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
7
26%
6
17%
46-60
6
22%
9
25%
61-75
6
22%
4
11%
76-90

Пропущено

27
35
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
6
22%
5
14%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
6
22%
6
17%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
4
15%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2
Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0
Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1

Результаты матчей

Гефле
Йёнчёпинг

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гефле
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
7
3
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
5
7
14
1.5
12
9
2
19
2.5
4
17
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 20 6 7 7 19 - 25 25
9.
Браге
 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 20 6 5 9 27 - 36 23
13.
Сундсвалль
 21 6 5 10 28 - 41 23
14.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
15.
Хельсинборг
 20 4 6 10 20 - 27 18
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 10 2 2 6 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
11.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
  • 60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    August Karlin получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Flamur Dzelili уходит с поля. Торссон Антон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Лундин Антон уходит с поля. Iu Ranera выходит вместо него
  • 17'
    Constantino Capotondi получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Рафаэль Йорк сделал результативную передачу.
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