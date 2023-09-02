Тур: 22. Стадион: Nordmore Stadion.
0:0
Второй тайм: 57'
0'
19' Желтая карточкаLove Reuterswaerd
26' Желтая карточкаСкоген Сондре
28' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
-
-
-
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Мьёндален
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.52
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.19
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.19
|Leander Alvheim
|4
|0.19
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.14
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.14
|Брохолм Мариус
|3
|0.14
|Мава Мозес
|2
|0.1
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.45
|Брингакер Матиас
|4 (2)
|0.18
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.14
|Овенстад Мартин
|2
|0.09
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Sondre Granaas
|1
|0.05
|Mats Pedersen
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Sander Bratvold
|1
|0.05
|Свеен Оле
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Sondre Granaas
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
5
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Мьёндален
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
10
ФК Кристиансунн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Мьёндален
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
5
28%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
17
15
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Забито
38
30
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
6
16%
6
20%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
8
21%
9
30%
76-90
Пропущено
28
33
9 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
11%
6
18%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
8
29%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Мьёндален
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
83
47
56
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
55
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
156
128
912
713
417
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|8
|1
|30 - 13
|44
|2.
|1:2
|22
|12
|3
|7
|38 - 28
|39
|3.
|21
|10
|5
|6
|34 - 27
|35
|4.
|0:2
|21
|10
|4
|7
|31 - 28
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|40 - 27
|34
|6.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|37 - 29
|33
|7.
|2:0
|22
|10
|3
|9
|27 - 37
|33
|8.
|20
|8
|5
|7
|33 - 24
|29
|9.
|21
|8
|4
|9
|28 - 27
|28
|10.
|21
|8
|4
|9
|28 - 28
|28
|11.
|21
|7
|5
|9
|24 - 31
|26
|12.
|21
|7
|5
|9
|32 - 40
|26
|13.
|2:1
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|14.
|0:0
|22
|6
|5
|11
|28 - 35
|23
|15.
|22
|5
|8
|9
|31 - 34
|23
|16.
|22
|2
|5
|15
|20 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:2
|11
|7
|1
|3
|21 - 12
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|9.
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|10.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|16 - 22
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|13.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|2.
|1:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|3.
|2:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|6.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|7.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|10.
|11
|3
|1
|7
|11 - 18
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|14 - 18
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|13.
|11
|1
|6
|4
|15 - 17
|9
|14.
|10
|2
|1
|7
|11 - 18
|7
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 21
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|9 - 22
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5