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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 22. Стадион: .
ФК Кристиансунн
0:0
Второй тайм: 57'
Мьёндален
0'
19' Желтая карточка
Love Reuterswaerd
26' Желтая карточка
Скоген Сондре
28' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри

Ход матча

19'
 
Love Reuterswaerd
26'
 
Скоген Сондре
28'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Мьёндален
4.60
4.63
5.60
Все Коэффициенты
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
6
Хопмарк
Андреас
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
27
Токстад
Кристоффер
15
Love
Reuterswaerd
7
Овенстад
Мартин
9
Брингакер
Матиас
ФК Кристиансунн
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Мьёндален

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.52
Mikkel Rakneberg 4 0.19
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.19
Leander Alvheim 4 0.19
Картум Сандер Эрик 3 0.14
Ульвестад Дан Петер 3 0.14
Брохолм Мариус 3 0.14
Мава Мозес 2 0.1
Ертсен Торгиль 1 0.05
Нилсен Снорре 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.45
Брингакер Матиас 4 (2) 0.18
Скистад Эрик Ставас 3 0.14
Овенстад Мартин 2 0.09
Токстад Кристоффер 1 0.05
Сольберг Йоаким 1 0.05
Эверби Сиверт 1 0.05
Sondre Granaas 1 0.05
Mats Pedersen 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Sander Bratvold 1 0.05
Свеен Оле 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Исаксен Йеспер 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 4 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Love Reuterswaerd 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Sondre Granaas 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0
Холтен Расмус 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
5
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Мьёндален
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
10
ФК Кристиансунн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Мьёндален
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
5
28%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

17
15
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Забито

38
30
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
6
16%
6
20%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
6
16%
3
10%
61-75
8
21%
9
30%
76-90

Пропущено

28
33
9 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
11%
6
18%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
5
18%
7
21%
61-75
8
29%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2
Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Мьёндален

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
4
7
5
6
2.5
2
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
6
12
8
1.5
9
12
7
13
2.5
4
17
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 1:2 22 12 3 7 38 - 28 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 0:2 21 10 4 7 31 - 28 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 2:0 22 10 3 9 27 - 37 33
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 21 7 5 9 24 - 31 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Хёдд
 2:1 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 0:0 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Конгсвингер
 1:2 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Согндаль
 0:2 10 6 2 2 18 - 11 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 2:0 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 2:1 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 0:0 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 1:2 11 5 2 4 17 - 16 17
3.
Ранхейм
 2:0 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
5.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
6.
Согндаль
 0:2 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 0:0 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 2:1 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
14.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
15.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Мьёндален
4.60
4.63
5.60
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