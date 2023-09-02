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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16973 Главный судья: Медли Роберт
Брентфорд
2:2
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
7' Гол
Йенсен Матиас
1:1
30' Гол
Соланке Доминик
51' Желтая карточка
Ааронс Макс
64' Желтая карточка
Нето Мурара
69' Желтая карточка
Йенсен Матиас
69' Желтая карточка
Ираола Андони
1:2
77' Гол
Брукс Дэвид
2:2
90' Гол
Мбеумо Брайан
90'+8

Ход матча

7'
Йенсен Матиас
1:0
30'
1:1
Соланке Доминик
(Сенеси Маркос)
51'
 
Ааронс Макс
60'
 
Брукс Дэвид
Семеньо Антуан
64'
 
Нето Мурара
69'
Йенсен Матиас
 
69'
 
Ираола Андони
71'
Ониика Фрэнк
Янельт Витали
 
71'
Льюис-Поттер Кин
Шаде Кевин
 
71'
 
Тавернер Маркус
Клюйверт Джастин
77'
1:2
Брукс Дэвид
(Тавернер Маркус)
81'
Коллинз Натан
Ми Бен
 
81'
Айер Кристоффер
Йенсен Матиас
 
82'
Michael Olakigbe
Хикки Аарон
 
87'
 
Мефам Крис
Кристи Райан
90'
Мбеумо Брайан
(Коллинз Натан)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 476 Количество передач 306
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Брентфорд 73.9% (85)
X 18.3% (21)
Борнмут 7.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
9
Шаде
Кевин
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
29
Биллинг
Филип
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
Брентфорд
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Борнмут

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

2.1
0.63

Среднее время на гол

42
144

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.61
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
124

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 4 (2) 1
Висса Йоан 2 0.5
Йенсен Матиас 1 0.25
Шаде Кевин 1 0.25
Норгор Кристиан 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Коллинз Натан 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 2 0.5
Брукс Дэвид 1 0.25
Семеньо Антуан 1 0.25
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 2 0
Генри Рико 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 2 0
Ираола Андони 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3
Борнмут
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1

Результаты матчей

Брентфорд
Борнмут

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брентфорд: 59%, Борнмут: 41%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16973 болельщиков
  • 97'
    Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Биллинг Филип из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Мефам Крис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Брентфорд 73.9% (85)
    X 18.3% (21)
    Борнмут 7.8% (9)
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    Где смотреть матч Брентфорд 2:2 Борнмут онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    73.9% (85)
    Ничья
    18.3% (21)
    Борнмут
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    41.7% (48)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    1:0 Брентфорд
    15.7% (18)
    2:0 Брентфорд
    6.1% (7)
    1:2 Борнмут
    5.2% (6)
    3:1 Брентфорд
    4.3% (5)
    3:0 Брентфорд
    2.6% (3)
    0:1 Борнмут
    2.6% (3)
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