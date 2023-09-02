Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ониика Фрэнк из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Борнмут

88' Удар от ворот произведет Борнмут

86' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хорошую попытку сделал Айер Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Брукс Дэвид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Генри Рико плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

77' Г О О О О Л - Брукс Дэвид забивает с левой ноги!

77' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Оооо... вот это был удар! Льюис-Поттер Кин должен был забить с этой позиции.

77' ШТАНГА! Так было близко к голу - Льюис-Поттер Кин нанес удар в каркас ворот!

76' Ониика Фрэнк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Ониика Фрэнк пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

74' Норгор Кристиан нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

72' Удар от ворот произведет Брентфорд

69' Ираола Андони получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Йенсен Матиас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Борнмут

64' Судье надоело, что Нето Мурара тянет время и он наказал его горчичником

64' Генри Рико не смог попасть в створ ударом издали

64' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Борнмут

60' ШТАНГА! Так было близко к голу - Висса Йоан нанес удар в каркас ворот!

59' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Брентфорд

59' Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали

58' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Брентфорд

57' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Борнмут

55' Йенсен Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Норгор Кристиан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Рефери не любит споров - именно за это Ааронс Макс сейчас получил желтую

51' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Биллинг Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Кристи Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Янельт Витали нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

48' Шаде Кевин из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Борнмут

47' Оооо... вот это был удар! Мбеумо Брайан должен был забить с этой позиции.

47' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Шаде Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.