Тур: 4. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
21
Чилуэлл
Бен
30
Боли
Вийи
24
Орье
Серж
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хорват ИтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Ноттингем Форест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
112
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|2
|0.67
|Дисаси Аксель
|1
|0.33
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.33
|Джексон Николас
|1
|0.33
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|1
|Вуд Крис
|1
|0.33
|Боли Вийи
|1
|0.33
|Орье Серж
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орье Серж
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
60%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Челси
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Челси
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Челси
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Ноттингем Форест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Челси
44% (55)
2:1 Челси
26.4% (33)
3:1 Челси
7.2% (9)
1:0 Челси
6.4% (8)
3:0 Челси
2.4% (3)
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