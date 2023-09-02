Первый тайм

11' А, у арбитра возникли проблемы с оборудованием, пытаются коллеги устранить неполадки с техникой.

10' Небольшая пауза возникает у нас, Тим Робинсон беседует со скамейкой "Ноттингем Форест", а потом и с резервным арбитром.

8' Штрафной на чужой половине поля исполнили гости, после серии единоборств мяч отскочил во владения Санчеса, однако голкипер был на выходе первый.

7' "Ноттингем Форест" в прошлом туре дважды забил на "Олд Траффорд" к 4-й минуте, однако удержать даже ничейный результат не удалось. Плюс на неделе команда Стива Купера вылетела из Кубка Лиги, дома проиграв "Бёрнли".

6' Напомним, что в прошлом туре "Челси" одержал первую победу в сезоне, победив со счётом 3:0 "Лутон Таун". На неделе "синие" добились непростой волевой победы над "Уимблдоном" в Кубке лиги.

4' Эйна исполняет длинный аут с правого фланга, однако Санчесу удается забрать мяч на выходе.