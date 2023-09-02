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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Челси
0:0
Первый тайм: 13'
Ноттингем Форест
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 121
Челси 97.5% (118)
X 1.7% (2)
Ноттингем Форест 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ноттингем Форест
7.60
5.06
8.44
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
21
Чилуэлл
Бен
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
7
Стерлинг
Рахим
8
Фернандес
Энцо
15
Джексон
Николас
1
Тёрнер
Мэтт
30
Боли
Вийи
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
24
Орье
Серж
43
Эйна
Ола
5
Мангаля
Орель
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
Челси
3-4-2-1
Ноттингем Форест
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Ноттингем Форест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
К
2:0
КЛ
5:1

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
112

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 2 0.67
Дисаси Аксель 1 0.33
Чуквуэмека Карни 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 1
Вуд Крис 1 0.33
Боли Вийи 1 0.33
Орье Серж 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 2 0
Джексон Николас 2 0
Фернандес Энцо 2 0
Дисаси Аксель 1 0
Матсен Ян 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орье Серж 2 0
Эйна Ола 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Мангаля Орель 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
60%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1
Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Челси
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Челси
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Челси
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Бёрнли
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    11'
    А, у арбитра возникли проблемы с оборудованием, пытаются коллеги устранить неполадки с техникой.
  • 10'
    Небольшая пауза возникает у нас, Тим Робинсон беседует со скамейкой "Ноттингем Форест", а потом и с резервным арбитром.
  • 8'
    Штрафной на чужой половине поля исполнили гости, после серии единоборств мяч отскочил во владения Санчеса, однако голкипер был на выходе первый.
  • 7'
    "Ноттингем Форест" в прошлом туре дважды забил на "Олд Траффорд" к 4-й минуте, однако удержать даже ничейный результат не удалось. Плюс на неделе команда Стива Купера вылетела из Кубка Лиги, дома проиграв "Бёрнли".
  • 6'
    Напомним, что в прошлом туре "Челси" одержал первую победу в сезоне, победив со счётом 3:0 "Лутон Таун". На неделе "синие" добились непростой волевой победы над "Уимблдоном" в Кубке лиги.
  • 4'
    Эйна исполняет длинный аут с правого фланга, однако Санчесу удается забрать мяч на выходе.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в матче исполнили лондонцы, мяч был выбит из штрафной, с подбора Стерлинг попытался навесить на дальнюю штангу, однако Тёрнер забрал мяч.
  • 2'
    Острый прострел с левого фланга исполняет Чилуэлл, Эйна в штрафной опережает Джексона, мешая тому пробить по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси 0:0 Ноттингем Форест

Исход игры
Челси
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Ноттингем Форест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Челси
44% (55)
2:1 Челси
26.4% (33)
3:1 Челси
7.2% (9)
1:0 Челси
6.4% (8)
3:0 Челси
2.4% (3)
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