Тур: 4. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Инглэнд Даррен
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Тоттенхэм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
21 матч
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.09
0.6
Среднее время на гол
82
150
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.9
1.27
Среднее время на гол
31
70
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
1.95
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
46
94
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|1
|0.5
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.33
|Сарр Пап Матар
|1
|0.33
|Ромеро Кристиан
|1
|0.33
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.33
|Кулушевски Деян
|1
|0.33
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зарури Анасс
|0
|1
|Каллен Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Бёрнли
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0
Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Результаты матчей
Бёрнли
Тоттенхэм
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Тоттенхэм
Исход игры
Бёрнли
3.5% (4)
Ничья
9.6% (11)
Тоттенхэм
87% (100)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
49.6% (57)
0:1 Тоттенхэм
14.8% (17)
0:2 Тоттенхэм
13.9% (16)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:3 Тоттенхэм
4.3% (5)
0:3 Тоттенхэм
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Бёрнли
1.7% (2)
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